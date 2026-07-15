Ембапеова "ноћна мора" - Ламин Јамал

Аутор:АТВ редакција
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Ламин Јамал и Килијан Ембапе већ су годинама међу највећим звијездама свјетског фудбала, али међусобни окршаји двојице суперталентованих играча тренутно имају само једног јасног побједника.
Млади Шпанац још једном је изашао као успјешнији, пошто је са репрезентацијом елиминисао Француску и изборио ново велико финале. Тиме је настављена невјероватна серија у дуелима два играча који би у наредној деценији могли да обиљеже фудбалску сцену.
Јамал и Ембапе су се у посљедње двије године састајали чак 11 пута, како на клупском, тако и на репрезентативном нивоу, а биланс је готово невјероватан, фудбалер Барселоне славио је у чак девет сусрета.
Једини период када је Ембапе успио да изађе као побједник био је двомеч четвртфинала Лиге шампиона у сезони 2023/24, када је Пари Сен Жермен елиминисао Барселону. Ипак, и тада је ситуација била специфична, јер је Ћави Ернандез извео Јамала из игре након црвеног картона Роналда Арауха, после чега су Парижани направили велики преокрет и славили са 4:1.
Након тога почела је доминација Јамала.
Први велики окршај на репрезентативном нивоу догодио се у полуфиналу Европског првенства 2024. године, када је Јамал постигао спектакуларан погодак у побједи Шпаније над Француском резултатом 2:1.
Убрзо је услиједила и историјска сезона за Барселону. Каталонски клуб и Реал Мадрид састали су се четири пута, а сваки пут је Јамалов тим излазио као побједник.
Посебно се памти тријумф од 4:0 на стадиону "Сантјаго Бернабеу", када је Јамал постигао погодак и био један од најбољих актера утакмице. Барселона је потом славила и у финалу Суперкупа Шпаније са 5:2, затим у првенственом дуелу са 4:2, док је четврту побједу остварила у финалу Купа краља резултатом 3:2. У том сусрету Јамал је уписао двије асистенције и проглашен је за најбољег играча утакмице.
Нова сезона донијела је још један дуел репрезентација Шпаније и Француске, а исход је поново био исти. У полуфиналу Лиге нација Шпанија је славила, а Јамал је са два гола предводио свој тим у утакмици која је завршена резултатом 5:4, након што су Французи у завршници успјели само да ублаже пораз.
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Ембапе је успио да се упише у листу стријелаца у првом лигашком "Ел класику" сезоне 2025/26, када је Реал Мадрид побједио Барселону са 2:1, али је Јамал узвратио у реваншу. Барселона је славила 2:0, а затим поново била боља од највећег ривала у финалу Суперкупа Шпаније резултатом 3:2.
Док Јамал са Барселоном осваја трофеје, Ла Лигу два пута, Куп краља, Суперкуп Шпаније два пута, као и Европско првенство са репрезентацијом, Ембапе и даље чека на први велики трофеј у дресу Реала.
Најновији окршај у полуфиналу Свјетског првенства само је додатно повећао разлику у међусобном билансу. Јамал и Шпанија сада имају прилику да послије европске титуле освоје и светску круну.
Бројке су јасне, Јамал је у директним дуелима са Ембапеом славио девет пута у 11 утакмица, на највећим сценама попут Лиге нација, Европског првенства, Свјетског првенства, финала Купа краља и Суперкупа Шпаније.
Иако је још веома млад, фудбалер Барселоне већ има шест великих трофеја, док ће Ембапе у наредном периоду имати додатни мотив да промијени ток њиховог ривалства.
Посебан изазов за Француза биће наставак борбе за трофеје са Реал Мадридом, док се очекује да му додатни импулс донесе и сарадња са Жозеом Мурињом на клупи краљевског клуба, као и улога Зинедина Зидана у француском фудбалу.
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