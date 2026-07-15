Инспекторат Српске: За шест мјесеци погинула два грађевинца, а 15 теже повријеђено

Аутор:АТВ редакција
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У Републици Српској се у првој половини године у грађевинарству догодило 15 тежих повреда на раду, а два радника су погинула, речено је у Инспекторату Српске.
У Инспекторату наглашавају да је у овом периоду Републичка инспекција рада обавила 770 контрола у области заштите на раду, од чега је 314 било са утврђеним пропустима, те су изречене казне од 142.000 КМ.
- У 2025. години у области заштите на раду обављено је више од 1.500 контрола, од чега је 650 било са утврђеним пропустима, те су послодавцима по том основу изречене казне од 304.500 КМ. Од укупног броја, у грађевинарству је обављено 300 контрола. У прошлој години у грађевинарству се догодило 28 тежих повреда на раду и три повреде са смртним исходом - навели су у Инспекторату,
Инспекцијске контроле показале су да се најчешће утврђене неправилности односе на пропусте у погледу организације и спровођења мјера заштите на раду, примјену превентивних мјера, оспособљавање радника за безбједан рад, редовно испитивање опреме и средстава рада.
- Инспекцијска контрола обухвата контролу рада самог послодавца у смислу доношења обавезних интерних нормативних аката, као што је акт о процјени ризика, којим послодавац за свако радно мјесто обавља процјену ризика. Овај акт треба да садржи опис процеса рада са процјеном ризика од повреда или оштећења здравља на радном мјесту, у радној средини и мјере за отклањање или смањење ризика ради побољшања заштите и здравља на раду - појаснили су у Инспекторату за Срну.
Инспектор контролише да ли је послодавац донио правилник о заштити на раду, да ли је одредио овлаштено лице или организацију за обављање послова заштите на раду, те да ли послодавац посједује лиценцу за обављање послова и друго.
Обавезни дио контроле је и провјера оспособљености радника за безбједан рад јер, сваки радник мора прије ступања на рад похађати обуку из заштите на раду, о чему послодавац инспектору треба да предочи доказе.
За сваког радника послодавац мора предочити и љекарско увјерење о обављеном љекарском прегледу, којим надлежна здравствена установа потврђује да је способан за рад на радном мјесту на које је распоређен.
Сваки радник, у складу са радним мјестом на које је распоређен, мора посједовати лична заштитна средства као што су шљем, рукавице и радне ципеле.
Осим контроле која се односи на раднике као извршиоце, једнако је важна и провјера исправности опреме и средстава рада која се користе у радном процесу, посебно када је ријеч о исправности и безбједности грађевинских скела, различитих радних машина, дизалица, кранова.
- Послодавци су обавезни да путем овлаштене организације за заштиту на раду врше стручне прегледе и испитивање опреме за рад, односно за свако прегледано и испитано средство рада издаје се употребна дозвола, о чему послодавац инспектору мора предочити доказ - напоменули су у Инспекторату, преноси Срна
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