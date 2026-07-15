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Јавио се Марадона пред дуел Аргентине и Енглеске

Аутор:

АТВ редакција
15.07.2026 11:18

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Дијего Армандо Марадона Синагра
Фото: YouTube/printscreen

Син аргентинске фудбалске легенде Диега Марадоне, Диего Армандо Марадона Синагра, говорио је за шпански лист Марка уочи полуфинала Свјетског првенства између Аргентине и Енглеске.

Марадона јуниор истакао је да дуел са Енглеском за Аргентинце никада није само спортски догађај, посебно због историје двије земље и чувеног четвртфинала Мундијала 1986. године, када је његов отац постигао легендарне голове – "Божју руку" и "гол вијека" – у побједи Аргентине 2:1.

"Ово никада неће бити нормална утакмица, а ова конкретно биће веома тешка за нашу репрезентацију. Истина је да Енглеска игра добро, али морамо да се суочимо с њима и побиједимо прваке свијета. Биће тешко... за обје екипе", рекао је Марадона јуниор, који је професионални тренер.

Иако је селектор Аргентине Лионел Сцалони покушао да умањи политичку и историјску тензију која прати сусрет са Енглеском, Марадона јуниор сматра да тај контекст и даље постоји.

"Мој отац ово не би доживио као обичну утакмицу. Можемо да кажемо шта год желимо, али ово није и никада неће бити нормалан меч. За све Аргентинце и Марадонине навијаче биће то посебан тренутак, јер се враћају сјећања на Фолкландски рат и све наше људе који су тамо погинули, а затим и на оно што се догодило 1986. године. Мој отац је тада добио историјски дуел и од тада ништа није исто када играмо против Енглеске", поручио је.

Марадона јуниор није био рођен када су Аргентина и Енглеска одиграле чувени меч на Мундијалу у Мексику 1986. године.

Рођен је неколико мјесеци касније, али каже да је кроз приче свог оца одрастао уз тај историјски тренутак, преноси Б92

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Тагови :

Диего Армандо Марадона Синагра

Диего Марадона

Аргентина

Енглеска

Свјетско првенство 2026

Мундијал 2026

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