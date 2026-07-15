Стигло упозорење за Српску: Могуће непогоде са јаким вјетром и градом, иде и до 39

Аутор:АТВ редакција
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У наредним данима у Републици Српској очекује се врло топло вријеме и температура до чак 39 степени Целзијусових, а могуће су и локалне непогоде.
Како су упозорили из Републичког хидрометеоролошког завода, ноћас и сутра очекују се пљускови са грмљавином, а локално су могуће и непогоде са јаким вјетром и градом.
Друштво
Данас "пакао" до 36 степени, а онда стиже невријеме!
Сутра се очекује највиша дневна температура до 34 степена, а у петак и суботу, 17. и 18. јула, до 39 степени Целзијусових.
Благи пад температуре очекује се у недјељу, 19. јула, а израженији од понедјељка, 20. јула.
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