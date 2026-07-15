Logo

Стигло упозорење за Српску: Могуће непогоде са јаким вјетром и градом, иде и до 39

Аутор:

АТВ редакција
15.07.2026 09:56

Коментари:

2
Стигло упозорење за Српску: Могуће непогоде са јаким вјетром и градом, иде и до 39
Фото: AI Generated/ Gemini

У наредним данима у Републици Српској очекује се врло топло вријеме и температура до чак 39 степени Целзијусових, а могуће су и локалне непогоде.

Како су упозорили из Републичког хидрометеоролошког завода, ноћас и сутра очекују се пљускови са грмљавином, а локално су могуће и непогоде са јаким вјетром и градом.

ННеврје

Друштво

Данас "пакао" до 36 степени, а онда стиже невријеме!

Сутра се очекује највиша дневна температура до 34 степена, а у петак и суботу, 17. и 18. јула, до 39 степени Целзијусових.

Благи пад температуре очекује се у недјељу, 19. јула, а израженији од понедјељка, 20. јула.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

невријеме

врућина

РХМЗ

локалне непогоде

лед и град

вјетар

Временска прогноза

Коментари (2)

Више из рубрике

Огласио се МУП Српске: Не постоји никаква опасност за грађане!

Друштво

Огласио се МУП Српске: Не постоји никаква опасност за грађане!

1 ч

0
Беба

Друштво

Српска богатија за 20 беба

3 ч

0
Данас "пакао" до 36 степени, а онда стиже невријеме!

Друштво

Данас "пакао" до 36 степени, а онда стиже невријеме!

3 ч

0
Вирус поново хара: Бијељина и Фоча под ударом афричке куге свиња

Друштво

Вирус поново хара: Бијељина и Фоча под ударом афричке куге свиња

3 ч

0

  • Најновије

10

51

Ухапшен Александар Лазаров Цуна!

10

49

Инспекторат Српске: За шест мјесеци погинула два грађевинца, а 15 теже повријеђено

10

40

Изузетно риједак случај: Змија у зоолошком врту добила 12 младунаца без мужјака

10

37

Министарство финансија Српске: Почела исплата 58 милиона КМ

10

30

Кошаркаш Лазар Мутић за АТВ о повратку у најјачу европску лигу: Остварио сам дјечачки сан

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима