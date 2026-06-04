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Дабижив, Радохна: Заборављена српска имена с дубоким значењем

Аутор:

АТВ
04.06.2026 20:41

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Дабижив, Радохна: Заборављена српска имена с дубоким значењем
Фото: Pixabay

Данас родитељи често бирају кратка, модерна или интернационална имена која се лако изговарају на различитим језицима.

Ипак, прије само неколико вијекова ситуација је била потпуно другачија. Наши преци носили су имена која данас готово да више не постоје, а многа од њих звуче толико необично да бисте тешко погодили да су некада била дио свакодневног живота на овим просторима.

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Језик се мијења, обичаји се мијењају, а са њима нестају и имена која су генерацијама била дио породичних стабала. Док нека стара српска имена и даље опстају кроз ријетке примјере, друга су потпуно ишчезла из употребе и данас их можемо пронаћи само у историјским документима.

Један такав документ, настао давне 1455. године током турског пописа области Бранковића, пружа фасцинантан увид у живот тадашњег становништва, али и у имена која су носили наши преци.

Турски попис сачувао имена која су готово нестала

Захваљујући османском попису из 1455. године, историчари данас имају драгоцјен увид у свакодневни живот људи на простору средњовјековне Србије.

Документ не открива само ко је живио на том подручју већ и како су се људи звали, какве су породичне везе имали и по чему су били познати у својим заједницама.

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Према наводима које је објавила Фејсбук страница "Српска национална свијест", поред сваког имена биљежена је и додатна одредница која је служила за препознавање особе.

Најчешће је то било име оца, а рјеђе име мајке, али су забиљежене и друге занимљиве ознаке попут "сиромах" или "удовица".

Имена која данас готово нико не носи

Посебну пажњу привлаче имена која су данас потпуно нестала из употребе или се могу чути изузетно ријетко.

Међу њима су Рахче, Брајан, Радоња, Радохна, Херак и Дабижив, имена која свједоче о богатству српске ономастике и начину на који су наши преци некада именовали своју дјецу.

Стара српска имена
Стара српска имена

Док су нека од ових имена временом еволуирала у познатије облике, друга нису успјела да преживе историјске промјене, миграције становништва и утицај различитих култура које су вијековима обликовале Балкан.

Зашто стара имена нестају?

Судбина имена често прати судбину језика и друштва.

Током вијекова мијењали су се обичаји, верски утицаји, политичке прилике и културни трендови. Због тога су нека имена постајала популарна, док су друга полако нестајала из свакодневне употребе.

У савременом друштву родитељи се често одлучују за имена која звуче модерно, интернационално или су тренутно популарна, па многа стара српска имена остају заборављена.

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Ипак, посљедњих година примећује се повратак интересовања за традиционална имена, посебно она која имају дубоко историјско и породично значење.

Свједочанство о животу наших предака

Стари пописи попут овог из 1455. године нису важни само због историјских података. Они представљају својеврсну временску капсулу која открива како су људи живјели, како су се представљали и како су градили свој идентитет.

Заборављена имена попут Рахча, Дабижива или Радохне данас можда звуче необично, али су некада била саставни дио свакодневног живота. Управо зато овакви документи подсјећају колико је богата историја српског језика и колико прича може да стане у само једно име.

(Она)

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