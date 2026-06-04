АТВ слави 29. година постојања

Аутор:АТВ
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АТВ данас слави 29. година постојања. Током готово три деценије, мијењале су се технологија, генерације и начин рада, али је једно остало исто, људи који стоје иза сваке приче. Управо они говоре о својим почецима, изазовима и љубави према телевизији.
Када се помене АТВ, једно од првих имена које многима падне на памет је Предраг Ћурковић.
Више од три деценије рада, безброј емисија, ванредних ситуација и великих прича стало је у његову каријеру. Памти дане када је телевизија правила прве кораке, када су ентузијазам и жеља били важнији од опреме. Од тада до данас много тога се промијенило, али једна ствар није, љубав према телевизији.
"Ово је посао у којем не постоји радно вријеме и знам ја скоро све већ не знаш ништа ни првог дана ни након 30 плус година онога што траје 24 7 и једино тако се може опстати а тренутно не постоји формат који нисам прошао а све што неко смисли неко је смислио и томе треба дати свој индивидуални печат а тим који ставља печат што већи тим и што више нових идеја једино тако можемо доћи до 1929 година", рекао је уредник Информативног програма Предраг Ћурковић.
АТВ су градиле генерације новинара и уредника, а данас њено лице обликују и они који су овдје стигли као млади новинари са великим сновима. Осам година касније за Маријану, десет за Сандру, телевизија је постала много више од радног мјеста. Постала је друга кућа, мјесто на којем су училе од искуснијих колега и корак по корак стигле до уредничких позиција.
"Што се тиче уредништва, све се ми договарамо и са главним уредником и другим колегама и то на крају испадне како треба, овај посао је заиста толико стресан све је брзо али кад дођем кући кажем ово је љубав и нешто што бих радила до краја живота а оно што нас држи је екипа на АТВ ", рекла је уредник Информативног програма Маријана Ивељић.
"Прве радне кораке учинила сам овдје, рекла сам провешћу неколико мјесеци да научим а 10 година након ту сам а са колегама који су ми друга породица, јер заједно прослављамо и рођендане и славе и смијемо и плачемо и напредујемо и вјетар смо у леђа једни другима", казала је уредник АТВ јутра Сандра Марјановић.
Иза сваке вијести, сваког укључења и сваког дневника стоји тим који публика ријетко види. Док једни биљеже тренутке на терену, други их претварају у приче које стижу до гледалаца. За њих телевизија није само посао, већ начин живота.
"Има нас пар који могу слободно рећи смо одрасли на телевизији, то је нешто што је у венама и крви поредио бих то за најтежим могућим дрогама, једном кад се човјек зарази телевизијом мислим да се тешко с ње скида", истакао је сниматељ Саша Илић.
"Никад не знаш шта ће дан да донесе, сваки дан је нешто ново, ми смо задња линија ватре, све што новинари донесу кроз нас све прође и ми морамо да се постарамо да све то дође на екран како треба", додао је монтажер Горан Јеврић.
АТВ није само Бањалука. Захваљујући мрежи дописника, приче стижу из сваког краја Републике Српске. Девет година на југу Српске, бројне репортаже, велики догађаји и људске приче стали су у каријеру нашег дописника Бојана, који каже да су највећа вриједност АТВ-а управо људи.
"У протеклих 9 година доносимо најзначајније и најљепше приче са југа српске заиста сам поносан на сваку ту причу оно што морам да истакнем да сам поносан на рад на АТВ и ништа не бих промијенио а поносан сам и на људе са којима радим они ми нису само колеге већ пријатељи и ту је чар АТВ", казао је новинар Босан Носовић.
Успјеси спортске редакције одавно су прешли границе терена. Од локалних спортских прича до великих пројеката и извјештавања преко Атлантика, спортски тим годинама доноси садржаје по којима је АТВ препознатљивa.
"Као неки увод који је направљен за Ивицу терена су биле НБИ и америчке приче једна сјајна турнеја преко Атлантика и пројекат на који смо поносни а у тај опус је стало много тога од емисија преноса коментара и спортска редакција је јако важан дио АТВ", истакао је новинар спортске редакције Иван Драгичевић.
Да свака екипа стигне на вријеме, да сваки термин буде испоштован и да све функционише као добро уигран механизам, брине организација. Посао који се најчешће не види на екрану, али без којег телевизија не би могла да ради ни један дан.
"Имам тим од 4 дивне жене са мном уз које заједно успијевам да изорганизујем све то и да испуним свако снимање обећање и надамо се да у томе успијевамо", наглашава из организације Сара Сеизовић.
Технологија се мијењала, студији обнављали, генерације долазиле и одлазиле. Али оно што већ 29 година остаје исто јесу људи који сваки дан улажу знање, труд и срце.
"Готово три деценије АТВ исписује приче, биљежи најважније догађаје и расте заједно са својим гледаоцима. Док старије колеге чувају традицију, на нама млађима је да ту причу наставимо. Желимо срећан 29. рођендан АТВ уз жељу да још много година славимо овај рођендан", закључила је новинар Милица Марјановић.
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