Крвави јун у Жепи: Парастос за 45 мучки убијених српских бораца

Аутор:Бојан Носовић
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Прије тачно 34 године на најсвирепији начин у Жепи код Хан Пијеска страдало је 45 припадника Војске Републике Српске, махом су то били Паљани. Непријатељ их је убио с леђа а правде до данас нема. Има сјећања.
Тужни су ови јунски дани у Жепи код Хан Пијеска, посебно су тужни у Палама. Прошле су пуне 34 године од погибије 45 припадника Војске Републике Српске, махом су то били Паљани а убијени су мучки у кланцу из засједе од стране муслиманских снага.
"Једино су на овај начин могли да побију људе и побили су на овај мучки начин, један злочин починили. Ти људи који су пролазили уопште нису имали намјеру да нападају. До дан данас нико није одговарао", рекао је замјеник предсједника Предсједништва БОРС-а Горан Шеховац.
"Предсједништва БО Пале Овдје са Жепе се увијек трудимо да пошаљемо емотивну поруку која каже 'Преживјели смо тешке дане али морамо ићи даље'", казала је ћерка погинулог борца и предсједник Јасна Лазаревић Гавриловић.
Отишли су даље, урађено је истраживање и све ће јавности бити приказано наредних дана. Зна се да је колона војника мучки нападнута на данашњи дан 1992 када се кретала према брду Зловрх у намјери да доставе храну и воду саборцима. Био је договор да се несметано прође али муслимани су га прекршили и напали с леђа. Паљани и данас тугују.
"Мислим да у Палама није било ниједне породице да није била погођена тим страшним догађајем и да на неки начин није била везана за те 42 особе. Увијек морамо да се сјећамо овог дана и увијек ћемо га обиљежавати", рекао је начелник Пала Дејан Костић.
"Сигурно у новијој историји Пала али и сарајевско-романијске регије најтежи дан, дан када су изгинули најбољи синови како Пала тако и цијеле регије и града Српско Сарајево", истакао је градоначелник Источног Сарајева Љубића Ћосић.
Све што нам се дешавало само нас је учинило јачим казао је данас на обиљежавању први човјек Владе Српске. Саво Минић се осврнуо и на изостанак правде за сва недјела над српским живљем
"То није био Суд за бившу Југославију то је био суд за Србе. Узмите и саберите све казне затворске за Србе у Хагу , саберите пред Судом и Тужилаштвом БиХ и биће вам све јасно", нагласио је предсједник Владе Републике Српске Саво Минић.
Јасно је да су тада припадници тзв Армије БиХ 12 заробљеника затворили у једну шталу и живе запалили. Ово је било једно од најмасовнијих страдања припадника Сарајевско романијског корпуса. 42 погинула војника су са подручја Пала а три из тадашњег Старог Града.
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