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Којић: Јелена Тривић - одсуство срама и политичког карактера

Аутор:

АТВ
04.06.2026 19:17

Коментари:

4
Милорад Којић
Фото: АТВ

Јелена Тривић говори о клечању и држи слово о досљедности - да није смијешно било би жалосно, изјавио је за Срну посланик СНСД-а у Представничком дому Парламентарне скупштине БиХ Милорад Којић.

"Иста она Јелена Тривић која се заклела да неће узети скупштински мандат, па прекршила сопствену јавну заклетву изречену на трагедији једне породице. Иста она која се посвађала са Драшком Станивуковићем, била му противкандидат, оптуживала га за криминал и подносила кривичне пријаве, да би преко ноћи окренула плочу, напрасно заћутала и поново прегазила сопствену ријеч", нагласио је Којић.

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Иста она, додао је он, која се састајала и грлила по Бањалуци са Кристијаном Шмитом, заједно са Драшком Станивуковићем, а која данас без трунке стида другима дијели лекције о ОХР-у и избору високог представника.

"Одсуство срама и политичког карактера Јелене Тривић не произлази из њеног односа према СНСД-у или појединцима, већ из континуираног потцјењивања интелигенције и памћења људи којима се обраћа. Управо зато је њена политичка каријера саткана од пораза, а не од резултата", рекао је Којић за Срну реагујући на изјаву Тривићеве да је СНСД клекнуо пред странце 18. октобра.

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Тагови :

Милорад Којић

Јелена Тривић

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