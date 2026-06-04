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Увећање плата возачима санитета: До 250 КМ више на рачун

Аутор:

АТВ
04.06.2026 16:05

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Санитетска возила
Фото: Уступљена фотографија

Влада Републике Српске прихватила је данас информацију о иницијативи возача санитета јавних здравствених установа о увећању плате до 20 одсто, што би мјесечно износило 250 КМ нето.

"С обзиром на то да се процјењује да у јавним здравственим установама које обављају дјелатност примарне, секундарне и терцијарне здравствене заштите има око 450 возача санитета, процијењени укупан бруто износ на годишњем нивоу потребан за ову намјену износио би око 2.214.000 КМ", саопштено је из Бироа Владе Српске за односе са јавношћу након данашње сједнице на Палама.

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Средства потребна за реализацију биће обезбијеђена из прихода јавних здравствених установа, а уколико у овој години не располажу потребним средствима, задужују се Министарство здравља и социјалне заштите и Министарство финансија да их обезбиједе у буџету Републике Српске.

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Тагови :

повећање плата

Република Српска

возачи санитета

Влада Републике Српске

Плата

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