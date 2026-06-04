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Српска добија пет нових здравствених комора?

Аутор:

АТВ
04.06.2026 16:00

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Зграда Владе Републике Српске - окачена тробојка на крову.
Фото: АТВ

Влада Републике Српске утврдила је данас Нацрт закона о измјенама и допунама Закона о здравственим коморама, којим је предвиђено организовање пет нових комора.

Ријеч је о Сестринској, Физиотерапеутској, Лабораторијско-санитарној, Радиолошкој и Едукаторско-рехабилитационој здравственој комори.

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Разлог за доношење овог нацрта закона садржан је у потреби усклађивања са трендовима европских земаља у овој области и са Законом о здравственој заштити, саопштено је из Бироа Владе за односе са јавношћу.

Предвиђена је и измјена назива Коморе доктора медицине, Коморе доктора стоматологије и Фармацеутске коморе као самосталне, професионалне организације одређених здравствених радника са својством правног лица.

Организовање нових здравствених комора неопходно је због унапређења услова за обављање професије одређених здравствених радника, заштите њихових професионалних интереса, организованог учешћа на унапређењу и спровођењу здравствене заштите и заштите интереса грађана у остваривању права на здравствену заштиту.

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Ове коморе ће штитити интересе професије и пацијената, водити евиденцију о члановима и осигурати њихово трајно стручно усавршавање да би се одржавала стечена знања и вјештине и усвајала нова.

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Таг :

Влада Републике Српске

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