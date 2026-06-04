Сједница Владе на Палама: Усвојен низ одлука о јавним инвестицијама

Влада Републике Српске је на данашњој сједници на Палама усвојила више одлука које се односе на јавне инвестиције у Републици Српској, како за градове и општине, тако и за јавне установе и предузећа од значаја за развој Српске, истакао је предсједник Владе Републике Српске.
Такође, Влада је разматрала Нацрт допуна Закона о социјалној заштити, којим би се унаприједила права лица са инвалидитетом, особа са сметњама у развоју и њихових породица. За рјешавање проблема ове категорије становништва предвиђено је додатних 41 милион марака.
Министар здравља и социјалне заштите Ален Шеранић прецизирао је да се допуне односе на увођење нових права за лица са инвалидитетом старија од 30 година, као и за њихове родитеље и његоватеље, који би примали накнаду у износу од 651 КМ.
Усвојене тачке дневног реда:
- Усвојен је Записник са 12. редовне сједнице Владе Републике Српске, одржане 28. 5. 2026. године, и Записник са 2. посебне сједнице Владе Републике Српске, одржане 1. 6. 2026. године.
- Размотрен је Приједлог закона о допунама Закона о социјалној заштити.
- Размотрен је Нацрт закона о измјенама и допунама Закона о здравственим коморама.
- Размотрен је Приједлог уредбе о измјени и допунама Уредбе о висини накнаде за постављање и одржавање објеката, опреме и инсталација које се налазе у трупу пута, путном појасу и заштитном појасу пута.
- Разматрана је Информација о пројекту „Дигитална плаћања за одрживи развој Западног Балкана – Бољи начин 2.0“, са приједлогом закључка.
- Разматрана је Информација о приоритетном капиталном пројекту „Подршка капиталним пројектима у граду Источно Сарајево“, са приједлогом закључка.
- Разматрана је Информација о приоритетном капиталном пројекту „Реализација капиталних пројеката на подручју општине Пале“, са приједлогом закључка.
- Разматрана је Информација о приоритетном капиталном пројекту „Реализација капиталних пројеката на подручју општине Трново“, са приједлогом закључка.
- Разматрана је Информација о приоритетном капиталном пројекту „Наставак изградње Православног духовног центра 'Дом краља Драгутина' у Теслићу“, са приједлогом закључка.
- Разматрана је Информација о приоритетном капиталном пројекту „Подршка у финансирању инфраструктурних и капиталних пројеката на подручју града Дервенте“, са приједлогом закључка.
- Разматрана је Информација о приоритетном капиталном пројекту „Подршка капиталним пројектима у општини Котор Варош“, са приједлогом закључка.
- Разматрана је Информација о приоритетном капиталном пројекту „Реализација капиталних пројеката на подручју општине Србац“, са приједлогом закључка.
- Разматрана је Информација о приоритетном капиталном пројекту „Подршка капиталним пројектима у општини Доњи Жабар“, са приједлогом закључка.
- Разматрана је Информација о приоритетном капиталном пројекту „Реконструкција пута у општини Петровац“, са приједлогом закључка.
- Разматрана је Информација о приоритетном капиталном пројекту „Подршка капиталним пројектима у општини Угљевик“, са приједлогом закључка.
- Разматрана је Информација о приоритетном капиталном пројекту „Изградња пјешачко-бициклистичке стазе у граду Бијељини – прва фаза“, са приједлогом закључка.
- Разматрана је Информација о приоритетном капиталном пројекту „Подршка капиталним пројектима у општини Сребреница“, са приједлогом закључка.
- Разматрана је Информација о приоритетном капиталном пројекту Републичке управе цивилне заштите Републике Српске „Програм израде система веза заштите и спасавања“, са приједлогом закључка.
- Разматрана је Информација о приоритетном капиталном пројекту „Набавка објекта за потребе успостављања Републичког центра за обуку и интервенције на подручју Подручног одјељења Соколац, Републичке управе цивилне заштите Републике Српске“, са приједлогом закључка.
- Разматрана је Информација о приоритетном капиталном пројекту „Набавка и опремање објекта за смјештај и сједиште организационе јединице Републичке управе цивилне заштите Републике Српске – Тим за заштиту и спасавање на води у општини Братунац“, са приједлогом закључка.
- Разматрана је Информација о обезбјеђењу финансијских средстава за опремање операционе сале на Клиници за кардиохирургију ЈЗУ Универзитетски клинички центар Републике Српске, са приједлогом закључка.
- Разматрана је Информација о одустајању од компоненте пројекта успостављања социјалне карте у оквиру Пројекта пензијске, социјалне и пореске администрације БиХ (PSTAP) Свјетске банке, са приједлогом закључка.
- Разматрана је Информација о иницијативи возача санитетског превоза пацијената јавних здравствених установа, са приједлогом закључка.
- Разматрана је Информација о иницијативи ЈЗУ Завод за стоматологију Републике Српске за обезбјеђење пословног простора, са приједлогом закључка.
- Разматрана је Информација о потреби за обезбјеђењем додатних средстава за Пројекат изградње објекта за смјештај Ректората и Музичке академије Универзитета у Источном Сарајеву, са приједлогом закључка.
- Разматрана је Информација о пројекту изградње Центра за високо образовање Приједор, са приједлогом закључка.
- Разматрана је Информација о успостављању здравствене установе у оквиру Министарства унутрашњих послова, са приједлогом закључка.
- Разматрана је Информација о потреби обезбјеђења додатних средстава представништвима Републике Српске у Републици Француској, Републици Грчкој и Сједињеним Америчким Државама, са приједлогом закључка.
- Разматрана је Информација о приједлогу за суфинансирање пројеката из средстава Фонда за заштиту животне средине и енергетску ефикасност Републике Српске, са приједлогом закључка и приједлогом одлуке.
- Размотрен је Програм педолошких анализа земљишта у Републици Српској у 2026. години, са приједлогом закључка.
- Размотрен је Приједлог одлуке о осамдесет петој емисији обвезница Републике Српске јавном понудом.
- Размотрен је Приједлог одлуке о утврђивању услова за спровођење преговарачког поступка за додјелу концесије за експлоатацију шљунка и пијеска на лежишту „Гајеви“, општина Шамац.
- Размотрен је Приједлог одлуке о замјени земљишта у својини Републике Српске са земљиштем у својини Саве Томашевића.
- Размотрен је Приједлог одлуке о давању сагласности на Статут Јавне здравствене установе Болница „Србија“ Источно Сарајево.
- Размотрен је Приједлог одлуке о преносу права својине над основним средством са Министарства правде на Савез жена обољелих од рака дојке „Искра“ из Бањалуке.
- Размотрен је Приједлог одлуке о давању сагласности за продају возила Основном суду у Мркоњић Граду.
- Размотрен је Приједлог одлуке о давању сагласности на План утрошка средстава гранта буџетском кориснику Влада Републике Српске, за период 1. 1. – 30. 6. 2026. године, у укупном износу од 350.000 КМ.
- Размотрен је Приједлог одлуке о давању сагласности на План утрошка средстава Министарству рада и борачко-инвалидске заштите за период 1. 1. – 30. 6. 2026. године, у износу од 500.000 КМ.
- Размотрен је Приједлог посебног колективног уговора за запослене у јавним службама Републике Српске, са приједлогом рјешења о давању овлашћења за потписивање Посебног колективног уговора за запослене у јавним службама Републике Српске.
- Размотрен је Приједлог рјешења којим се Републици Српској, као кориснику експропријације, у сврху изградње магистралног гасовода на подручју општина Шековићи, Власеница, Милићи и крака Власеница – Хан Пијесак, са припадајућом инфраструктуром и постављањем гасне станице, дозвољава ступање у посјед непотпуно експроприсаних непокретности након коначности рјешења о непотпуној експропријацији.
- Размотрен је Приједлог рјешења којим се Републици Српској, као кориснику експропријације, у сврху изградње ауто-пута Бања Лука – Приједор, дозвољава ступање у посјед експроприсаних некретнина након коначности рјешења о потпуној експропријацији (рјешења бр. 21.04/473-249/23 и 21.04/473-304/26).
- Размотрен је Приједлог рјешења о допуни рјешења којима се Републици Српској, као кориснику експропријације, дозвољава ступање у посјед експроприсаних некретнина у сврху изградње ауто-пута Бања Лука – Приједор (бројеви: 04/1-012-2-1027/23 од 16. 3. 2023, 04/1-012-2-667/23 од 23. 2. 2023, 04/1-012-2-821/23 од 2. 3. 2023. и 04/1-012-2-87/23 од 13. 1. 2023. године).
- Размотрен је Приједлог рјешења о рјешавању сукоба мјесне надлежности између ЈУ Центар за социјални рад Добој и ЈУ Центар за социјални рад Модрича.
- Размотрен је Приједлог рјешења о именовању Организационог одбора манифестације „61. Кочићев збор“.
- Размотрен је Приједлог рјешења о давању сагласности Републичком секретаријату за расељена лица и миграције за утрошак новчаних средстава у износу од 69.000 КМ.
- Размотрен је Приједлог рјешења о проширењу оперативног буџета у оквиру законског Буџета Републике Српске за период 1. 1. – 30. 6. 2026. године, у износу од 4.605.760,84 КМ.
- Размотрен је Приједлог рјешења о одобрењу реалокације средстава Буџетске резерве у износу од 350.000 КМ.
- Размотрен је Приједлог рјешења о одобрењу реалокације средстава у оквиру Министарства за просторно уређење, грађевинарство и екологију за период 1. 1. – 30. 4. 2026. године у износу од 18.000 КМ.
- Размотрен је Приједлог рјешења о одобрењу реалокације средстава у оквиру Центра за једнакост и равноправност полова Републике Српске за период 1. 1. – 31. 5. 2026. године у износу од 5.700 КМ.
- Размотрен је Приједлог рјешења о одобрењу реалокације средстава Служби за заједничке послове Владе Републике Српске за период 1. 1. – 30. 4. 2026. године у износу од 10.000 КМ.
- Размотрен је Приједлог мишљења на Иницијативу бр. У-55/26 за покретање поступка оцјене уставности члана 5. став 3. Закона о платама запослених у јавним установама у области здравства Републике Српске.
- Размотрен је Приједлог одговора на посланичка питања.
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