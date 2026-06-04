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Вишковић: Коришћење једног ТАГ-а велика предност за грађане

Аутор:

АТВ
04.06.2026 13:26

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директор Аутопутева Републике Српске
Фото: ATV

Вршилац дужности директора "Аутопутева Републике Српске" Радован Вишковић рекао је Срни да ће један ТАГ уређај за електронску наплату путарине на ауто-путевима у Србији и Српској корисницима значити велико олакшање.

"На томе смо радили дуже вријеме и све је успјешно завршено. Данас од 9.00 часова компатибилни су наши и ТАГ-ови из `Аутопутева Србије`. Наиме, с једним тагом данас можете да путујете и пролазите без застоја све наплатне станице у Србији и Српској", рекао је Вишковић.

Он је рекао да се детаљне информације и упутства о добијању ТАГ-а могу добити на интернет-сајту "Аутопутева Српске" и путем инсталирања одговарајуће апликације.

"Позивам све људе који ће у будуће вријеме користити ову услугу да посјете наш интернет-сајт и на једноставан начин испуне одговарајућу процедуру у апликацији", рекао је Вишковић.

Он је додао да су наведене услуге већ доступне корисницима "Аутоцеста Федерације БиХ".

"Ми смо на неки начин темпирали да се ови ТАГ уређаји користе у времену љетних и годишњих одмора, када се на ауто-путевима очекује повећан проток возила и корисника. Циљ је да омогућимо свима пролазак без задржавања, односно путем електронске наплате путарине, гдје не морате суштински нигдје да се заустављате и губите вријеме, већ идете без проблема и застоја кроз наплатне станице. Циљ наше фирме је да путник безбједно користи ауто-пут", рекао је Вишковић.

Он је напоменуо да се тиме истовремено повећава и безбједност саобраћаја на ауто-путевима Српске.

На ауто-путевима у Србији и Републици Српској од данас је омогућено коришћење једног ТАГ уређаја за плаћање путарине.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

Радован Вишковић

Аутопутеви Републике Српске

ТАГ уређај

Република Српска

Србија

Ауто-пут

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