Кошарац: Потврђен савезнички однос Српске и Русије

Аутор:АТВ
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Министар спољне трговине и економских односа у Савјету министара Сташа Кошарац рекао је да је на састанку са копредсједавајућим Комисије за трговину и економску сарадњу између БиХ и Руске Федерације Антоном Шалајевом потврђен савезнички однос Републике Српске и Русије.
Кошарац је оцијенио да су кроз институционалан облик остварени изванредни резултати, али је указао и на чињеницу да увијек постоји проблем са нивоа БиХ и ФБиХ које не желе да сарађују са Руском Федерацијом, већ и даље тумаче да је "утицај малигни".
Он је истакао да се, када је ријеч о сарадњи у области виноградарства и производње вина, скоро четири године чека сагласност Министарства иностраних послова у Савјету министара како би био потписан меморандум са руском страном.
"То говори о једном изопаченом уму у структуру у Сарајеву који не разумије снагу Руске Федерације која не може да апсорбује међународне токове и нова глобална кретања", рекао је Кошарац новинарима из Републике Српске.
Нагласио је да је Република Српска ту показала суверен однос, да су политике усмјерене на сарадњу са свима како би се Српска на међународном плану још боље етаблирала.
Кошарац је истакао да је ово био значајан састанак и да је потврда добре политике Републике Српске и Руске Федерације засноване на добрим односима предсједника Милорада Додика и руском предсједника Владимира Путина.
"Цијеним да смо потврдили савезнички однос са Руском Федерацијом захваљујући предсједнику Додику и његовим односима и политикама. Веома је значајан и респект који Русија поклања Републици Српској и предсједнику Додику", оцијенио је Кошарац.
Додик, који је присуствовао састанку, навео је да је помало изненађен стварима колико је тога учињено у готово немогућим околностима и истакао да се наставља даље радити.
"Веома смо захвални руским партнерима, као и Кошарцу на његовом прегалачком раду", оцијенио је Додик.
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