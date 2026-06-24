Фицо јасан: Словачка неће издвајати средства за војну помоћ Кијеву

Аутор:АТВ редакција
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Словачка неће издвајати буџетска средства за војну помоћ Украјини у новом пакету помоћи Кијеву од НАТО савеза од 70 милијарди евра, изјавио је словачки премијер Роберт Фицо.
"Са великом забринутошћу пратим припреме за самит НАТО-а у Анкари. Самит ће бити одржан у првој седмици јула и чујем да поново желе да прикупе новац за Украјину", рекао је Фицо у разговору са студентима.
Он је додао да се говори о помоћи од 70 милијарди евра.
"Ово говорим први пут јавно: Учинићу све да осигурам да Словачка не учествује у војном зајму Украјини. Спремни смо да пружимо хуманитарну помоћ Украјини", нагласио је словачки премијер, а преноси Срна.
Он је подвукао да Братислава "из свог буџета неће дати Украјини новац за оружје и рат".
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