Logo

Фицо јасан: Словачка неће издвајати средства за војну помоћ Кијеву

Аутор:

АТВ редакција
24.06.2026 22:15

Коментари:

0
Словачки премијер Роберт Фицо присуствује састанку са руским предсједником Владимиром Путином у Великом Кремљовом дворцу у Москви, у суботу, 9. маја 2026. године, током прославе 81. годишњице побједе Совјетског Савеза над нацистичком Њемачком у Другом свјетском рату.
Фото: Tanjug/Ramil Sitdikov/Pool Photo via AP

Словачка неће издвајати буџетска средства за војну помоћ Украјини у новом пакету помоћи Кијеву од НАТО савеза од 70 милијарди евра, изјавио је словачки премијер Роберт Фицо.

"Са великом забринутошћу пратим припреме за самит НАТО-а у Анкари. Самит ће бити одржан у првој седмици јула и чујем да поново желе да прикупе новац за Украјину", рекао је Фицо у разговору са студентима.

Он је додао да се говори о помоћи од 70 милијарди евра.

"Ово говорим први пут јавно: Учинићу све да осигурам да Словачка не учествује у војном зајму Украјини. Спремни смо да пружимо хуманитарну помоћ Украјини", нагласио је словачки премијер, а преноси Срна.

Он је подвукао да Братислава "из свог буџета неће дати Украјини новац за оружје и рат".

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Роберт Фицо

Украјина

Русија

Коментари (0)

Више из рубрике

Американци потврдили: Убијен је

Свијет

Американци потврдили: Убијен је

1 ч

0
Амерички предсједник Доналд Трамп гестикулира док напушта бину након конференције за медије на крају самита Г7 у Евијан ле Бену, Француска, у сриједу, 17. јуна 2026. године.

Свијет

Трамп: Иран прави веома велике уступке, видјећемо шта ће се догодити

2 ч

0
У Француској се свађају око клима уређаја

Свијет

У Француској се свађају око клима уређаја

4 ч

0
Зеленски, пукло је?

Свијет

Зеленски, пукло је?

4 ч

0

  • Најновије

23

21

Од ових мечева зависи пролаз БиХ у нокаут фазу

23

06

"Алибаба" тужи Пентагон: Кинески гигант оспорава ову ознаку

22

57

Медведев: Кад дође до рата, јединство НАТО-а нестаје

22

38

Хорор : Жену и петоро дјеце држао затворене више од 10 година

22

32

Хемијско оружје пронађено у Сјеверној Македонији

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима