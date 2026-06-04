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Тешка несрећа у центру Бањалуке, више повријеђених

Аутор:

Стеван Лулић
04.06.2026 15:10

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Несрећа у центру Бањалуке
Фото: Фејсбук / Бања Лука Вијести / Независне

Тежа саобраћајна несрећа догодила се послијеподне у центру Бањалуке, у којој је више особа повријеђено, потврђено је за АТВ.

У удесу су учествовали аутомобил и мотоцикл, а на терену су екипе полиције и Хитне помоћи.

Незгода се догодила на раскрсници код Народног позоришта Републике Српске.

На видео снимцима објављеним на друштвеним мрежама види се да љекари Хитне помоћи указују помоћ повријеђенима.

Из Полицијске управе Бањалука за АТВ је потврђено да се незгода догодила и да има више повријеђених.

"У незгоди су учествовали путничко возило и мотоцикл. Нема обуставе саобраћаја. Више лица задобило је тјелесне повреде и слиједи вршење увиђаја", речено нам је у бањалучкој полицији.

За сада се не зна који је степен њихових повреда.

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Тагови :

Саобраћајна несрећа

несрећа

Бањалука

удес

Полиција

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