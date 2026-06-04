Тешка несрећа у центру Бањалуке, више повријеђених

Аутор:Стеван Лулић
Коментари:0
Тежа саобраћајна несрећа догодила се послијеподне у центру Бањалуке, у којој је више особа повријеђено, потврђено је за АТВ.
У удесу су учествовали аутомобил и мотоцикл, а на терену су екипе полиције и Хитне помоћи.
Незгода се догодила на раскрсници код Народног позоришта Републике Српске.
На видео снимцима објављеним на друштвеним мрежама види се да љекари Хитне помоћи указују помоћ повријеђенима.
Из Полицијске управе Бањалука за АТВ је потврђено да се незгода догодила и да има више повријеђених.
"У незгоди су учествовали путничко возило и мотоцикл. Нема обуставе саобраћаја. Више лица задобило је тјелесне повреде и слиједи вршење увиђаја", речено нам је у бањалучкој полицији.
За сада се не зна који је степен њихових повреда.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Хроника
3 ч2
Хроника
3 ч0
Хроника
4 ч0
Хроника
5 ч0
Најновије
16
19
16
16
16
12
16
11
16
05
Тренутно на програму