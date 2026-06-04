Зашто је Врховни суд смањио казну Мандићу за убиство Богдановића

Аутор:АТВ
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Кључни разлог због којег је Далибор Мандић правоснажно осуђен за обично, а не тешко убиство Ариела Богдановића јесте чињеница да тужилаштво није доказало елементе свирепости и подмуклости, стоји у образложењу пресуде.
Врховни суд Републике Српске осудио је Мандића на 20 година затвора за ово кривично дјело, преиначивши пресуду са тешког на „обично“ убиство и смањивши казну за 10 година.
Како се појашњава у одлуци Врховног суда РС, ни у оптужници ни у првостепеној пресуди нису описане радње оптуженог које би указивале на свирепост и подмуклост.
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“Нема доказа да је оптужени био свјестан да оштећени трпи бол и патњу високог интензитета, нити да је хтио да трпи такве болове. То се поткрепљује и чињеницом да је, након што је оптужени с леђа задао ударац оштећеном у предјелу горњег дијела трупа, он почео бјежати, а оптужени га је стигао. Наношење преосталих осам убодних рана трајало је 24 секунде, што несумњиво упућује на закључак да је умишљај учиниоца био ограничен на лишавање живота оштећеног, односно да га докрајчи”, стоји у пресуди Врховног суда.
Суд је утврдио да број убодних рана, укупно девет, као и бол који је жртва трпјела током краткотрајног напада од 24 секунде, не прелазе уобичајене патње које прате свако убиство.
Суд је као незаконите доказе оцијенио записнике о показивању лица мјеста, односно локације на којој је оптужени одбацио одјећу и нож у ријеку Врбас, који није пронађен. Ови докази су оцијењени незаконитим јер су прибављени без присуства браниоца, што је обавезно за тешка кривична дјела.
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С друге стране, суд је одбио приговоре одбране да је испитивање у полицији било незаконито и без браниоца. Наведено је да је оптужени у Тужилаштву потврдио раније дату изјаву полицији, чиме ју је учинио ваљаном. У тој изјави је признао дјело и описао начин извршења, док је каснија тврдња да то није учинио одбачена као неоснована.
Суд је одбацио приговоре одбране на утврђено чињенично стање као неосноване. Прихваћен је налаз вјештака који је анализирао бројне снимке и утврдио да се, на основу кретања тијела, са вјероватноћом од 84,5 одсто може закључити да је оптужени особа са снимка.
“То се не може довести у сумњу код чињенице да је оптужени признао радње извршења убиства”, стоји у одлуци Врховног суда.
Такође је прихваћено психијатријско-психолошко вјештачење, према којем Мандић има поремећај личности са шизо-параноидном структуром и да је дјело починио вођен „пројективном љубомором“ и повријеђеном сујетом према колеги. Суд је оцијенио да је ријеч о својеврсном „злочину из страсти“.
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Суд је, у складу са степеном кривичне одговорности и побудама, изрекао максималну казну за кривично дјело убиства.
Мандић је 18. јула прошле године у бањалучком Окружном суду неправоснажно осуђен на 30 година затвора за тешко убиство, односно за убиство почињено на свиреп или подмукао начин.
На ту пресуду жалили су се и одбрана и тужилаштво. Врховни суд РС одбио је жалбу Окружног тужилаштва у Бањалуци, а дјелимично уважио жалбу оптуженог и његовог браниоца, након чега је пресуда преиначена и казна смањена за 10 година.
Ариел Богдановић убијен је 2. децембра 2022. године око 19.35 часова на Булевару Српске војске, а злочин су забиљежиле камере видео-надзора.
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Према оптужници, Мандић га је пратио у намјери да га убије, након што је Богдановић кренуо из правца Тржног центра „Делта планет“ према Рабровачком мосту. Сустигао га је у близини студентског кампуса и ножем убо у предјелу горњег дијела трупа. Богдановић је покушао да побјегне, али га је оптужени стигао и нанио му још осам убодних рана.
Обдукцијом је утврђено да је задобио повреде у предјелу лица, врата и грудног коша.
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Након злочина, Мандић је, према резултатима истраге, побјегао у круг Кампуса, пресвукао се и отишао кући. Истог дана у 21.16 часова појавио се у теретани „Фор лифе“, гдје су га забиљежиле надзорне камере.
Убијени Ариел Богдановић и оптужени Далибор Мандић били су запослени у фирми „ДДЦ МЛС“.
Критичне вечери Богдановић је након смјене кренуо кући. Одбио је понуђени превоз од колегинице, наводећи да жели да прошета. Са мајком Дијаном Богдановић размјењивао је поруке у којима је навео да иде кући и да припреми кафу.
Кући није стигао јер је убијен на путу.
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