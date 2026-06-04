Још један удес у Бањалуци, саобраћај на транзиту успорен

Аутор:Стеван Лулић
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У послијеподневним сатима догодила се још једна саобраћајна незгода, овај пут на транзиту.
До незгоде је дошло у траци из правца Лакташа у близини фирме Циак.
Саобраћај на овом дијелу транзита је успорен, па се возачи моле за стрпљење и да користе алтернативне правце.
За сада нема информација да ли је неко у овом удесу повријеђен, нити како је тачно до њега дошло.
Подсјећамо, у самом центру Бањалуке, код Народног позоришта, више особа повријеђено је када су се сударили аутомобил и мотоцикл, потврђено је за АТВ.
"У незгоди су учествовали путничко возило и мотоцикл. Нема обуставе саобраћаја. Више лица задобило је тјелесне повреде и слиједи вршење увиђаја", речено нам је у бањалучкој полицији.
Детаљније о овој несрећи прочитајте на линку у наставку.
Хроника
Тешка несрећа у центру Бањалуке, више повријеђених
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