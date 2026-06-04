Цвијановић: Од Тривићеве ни не очекујем да разумије било шта од оног што се дешава

Аутор:АТВ
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Српски члан Предсједништва БиХ и потпредсједник СНСД-а Жељка Цвијановић поручила је да није ни очекивала од предсједника Народног фронта Јелене Тривић да разумије било шта од оног што се дешава.
"Уосталом, за њу ни Кристијан Шмит није био туриста", истакла је Цвијановићева у објави на друштвеној мрежи Икс, реагујући на објаву Тривићеве: "Да ли се данас на ПИK-у (тзв. Савјету за имплементацију мира) бира туриста са новом визом или високи представник.
Нисам ни очекивала да Јелена Тривић разумије било шта од оног што се дешава. Уосталом, за њу ни Кристијан Шмит није био туриста.— Жељка Цвијановић (@Cvijanovic_Z) June 4, 2026
Тривић: "Да ли се данас на ПИK-у (тзв. Савјету за имплементацију мира) бира туриста са новом визом или високи представник?" pic.twitter.com/JUidDEByzO
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