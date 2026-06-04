Шпирић: Ушло се у замку да се траже кривци умјесто рјешења

Аутор:АТВ
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Замјеник предсједавајућег Дома народа Парламентарне скупштине БиХ Никола Шпирић рекао је током расправе о дневном реду данашње сједнице да се ушло у замку да се траже кривци, а не рјешења, те да делегати из Републике Српске нису дошли да моле него да договором покушају унаприједити процес.
Шпирић је истакао да нема апсолутно невиних нити искључивих криваца, те позвао на договор јер сматра да је он љековит за БиХ.
Истакао је да се режира дневни ред и покушава правити позорница три мјесеца пред изборе.
Шпирић је рекао да се ствара парадигма иако се на прошлој сједници показала воља и усвојено седам закона. "И данас тврдим да за око 90 одсто ствари постоји сагласност", рекао је Шпирић
Замјеник предсједавајућег Дома народа Драган Човић позвао је Предсједништво БиХ да што прије достави буџет.
"Волио бих да сте данас поменули да два бошњачка члана Предсједништва БиХ усвоје буџет па да не расправљамо да ли ћемо имати средстава за телевизију и неке друге активности. То нико није поменуо", рекао је Човић.
Човић је истакао да БиХ никада неће напријед све док се бошњачким гласовима бирају два бошњачка члана Предсједништва.
Кад је ријеч о томе да се на дневни ред уврсти закон о електричној енергији, Човић је појаснио да није на дневном реду само из разлога што су посланици у Представничком дому кроз активности у комисијама промијенили нешто што је било договорено када је Савјет министара то упутио у процедуру.
"Ако неко мисли да се тако може водити политика у БиХ, онда грдно гријеши. Кад је берза /електричне енергије/ у питању и давно сам рекао да ће то бити Мостар зато што је тако договорено", рекао је Човић.
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