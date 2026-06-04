Кандидат за високог представника у БиХ допутовао у Сарајево

Аутор:АТВ
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Кандидат за високог представника у БиХ Антонио Занарди Ланди допутовао је у Сарајево.
Он ће присуствовати данашњој сједници ПИК-а, јавља Истрага.ба.
Судећи по фотографији коју је забиљежио поменути портал, он је слетио на Међународни аеродром у Сарајеву.
Kandidat za visokog predstavnika u BiH Antonio Zanardi Landi doputovao u Sarajevo. Prisustvovat će sjednici PIC-a pic.twitter.com/j40c4WnHr4— Istraga.ba (@IstragaB) June 4, 2026
Иначе, у згради Канцеларије високог представника (ОХР) ће се данас одржати други дан засједања Управног одбора савјета за имплементацију мира (ПИК), а за разлику од полуотвореног типа првог дана, овај дио засједања ће се у потпуности затворити.
Подсјећамо, амерички државни секретар Марко Рубио осврнуо се на стање у БиХ и током саслушања пред Одбором за спољне послове Америчког конгреса, потврдивши да Сједињене Америчке Државе подржавају италијанског дипломату за новог високог представника.
БиХ
Марко Рубио: Подржавамо Италијана за новог високог представника!
„Постоји нови кандидат за високог представника у БиХ којег ћемо подржати. Ријеч је о господину из Италије за којег сматрамо да би обавио добар посао у помагању да се обезбиједи одређена стабилност на тој позицији“, изјавио је Рубио.
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