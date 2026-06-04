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Кандидат за високог представника у БиХ допутовао у Сарајево

Аутор:

АТВ
04.06.2026 10:31

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Кандидат за високог представника у БиХ допутовао у Сарајево
Фото: Youtube/FederlegnoArredo

Кандидат за високог представника у БиХ Антонио Занарди Ланди допутовао је у Сарајево.

Он ће присуствовати данашњој сједници ПИК-а, јавља Истрага.ба.

Судећи по фотографији коју је забиљежио поменути портал, он је слетио на Међународни аеродром у Сарајеву.

Иначе, у згради Канцеларије високог представника (ОХР) ће се данас одржати други дан засједања Управног одбора савјета за имплементацију мира (ПИК), а за разлику од полуотвореног типа првог дана, овај дио засједања ће се у потпуности затворити.

Ланди има подршку САД-а

Подсјећамо, амерички државни секретар Марко Рубио осврнуо се на стање у БиХ и током саслушања пред Одбором за спољне послове Америчког конгреса, потврдивши да Сједињене Америчке Државе подржавају италијанског дипломату за новог високог представника.

Марко Рубио

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Марко Рубио: Подржавамо Италијана за новог високог представника!

„Постоји нови кандидат за високог представника у БиХ којег ћемо подржати. Ријеч је о господину из Италије за којег сматрамо да би обавио добар посао у помагању да се обезбиједи одређена стабилност на тој позицији“, изјавио је Рубио.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Антонио Занарди Ланди

високи представник

Бивши високи представник

ПИК БиХ

Сарајево

Коментари (2)
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