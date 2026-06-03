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Пао систем: БиХ већ три седмице не може издавати визе и дозволе за боравак

Аутор:

АТВ
03.06.2026 13:46

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Пао систем: БиХ већ три седмице не може издавати визе и дозволе за боравак
Фото: АТВ

Технички проблеми са софтвером за обраду биометријских података који су се појавили у претходне три седмице изазвали су проблеме са захтјевима за издавање виза и боравка страним држављанима у БиХ.

Систем је дјелимично пао због чега многим страним држављанима, БиХ није могла издати одговарајуће документе за боравак.

О свему се огласило Министарство безбједности БиХ које истиче да су проблем идентификовали и да би требао бити брзо уклоњен.

"Обавјештавамо јавност да је идентификован проблем у раду софтвера за обраду биометријских података. Надлежне службе Министарства безбједности БиХ, у сарадњи са међународним партнерима и Делегацијом Европске уније у БиХ, интензивно раде на отклањању уоченог проблема како би се систем што прије вратио у пуну функционалност", казали су.

Из министарства нису прецизирали када би проблем могао бити ријешен.

"Према тренутним процјенама, очекује се да ће потешкоће бити отклоњене у најкраћем могућем року, након чега ће се несметано наставити процес узимања и обраде биометријских података у дипломатско-конзуларним представништвима Босне и Херцеговине", навели су.

Министарство безбједности БиХ ће, како наводе, јавност благовремено информисати о свим релевантним информацијама и наставку процеса узимања и обраде биометријских података.

(Кликс)

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Тагови :

Министарство безбједности БиХ

пасош

Виза БиХ

Сарајево

Страни држављани

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