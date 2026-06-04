Ковачевић: Могућност утицаја на кворум омогућио Устав

Аутор:АТВ
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Српски делегат у Дому народа Парламентарне скупштине БиХ Радован Ковачевић изјавио је данас да је Устав БиХ, на првом мјесту, омогућио утицај по три делегата клубова народа у овом дому на постојање кворума.
На другом мјесту, додао је Ковачевић, народ је гласањем омогућио тај утицај на кворум делегатима у Дому народа, преноси Срна.
"У овом тренутку за само двије политичке странке, на основу капацитета који им је дао народ, омогућено је да процијене када треба да заштите уставну позицију свог народа", истакао је Ковачевић.
Он је поручио делегатима из опозиционих странака да ће о механизму постојања кворума моћи да говоре када буду имали овакву могућност.
Ковачевић је током расправе о дневном реду данашње сједнице која траје скоро два сата навео да су делегати који долазе из СНСД-а дошли са вољом да се ураде битне ствари, а да за два сата није усвојен ни дневни ред.
"Јадни су они који од нас нешто очекују", навео је он.
Говорећи о Закону о поврату ПДВ-а на прву куповину некретнине о којем је говорено на данашњој сједници, он је подсјетио да је овај закон предложио предсједник СНСД-а Милорад Додик, закон израдио министар финансија и трезора у Савјету министара Срђан Амиџић из СНСД-а, те да је он усвојен заједно са представницима клубова у Представничком дому.
"Само да се зна ко стоји иза тог закона и како је усвојен", нагласио је Ковачевић.
Одговарајући на наводе делегата Златка Милетића да је увреда за Жељка Комшића рећи да је бошњачки члан, Ковачевић је истакао да је то оно што Сарајево жели.
"Прво вам отму нешто што је ваше, а онда када то назовете правим именом и кажете да вам је отето нешто што вам по Уставу припада, онда вас оптуже да их вријеђате. Ми то нећемо дозволити и заштитићемо српски народ и Републику Српску", поручио је Ковачевић
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