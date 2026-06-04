Додик разговарао са Рустамом Минихановом

Аутор:АТВ
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Предсједник СНСД-а Милорад Додик састао се данас у Санкт Петербургу са шефом Републике Татарстан Рустамом Минихановом, јавио је извјештач Срне.
Додик је рекао да га радује што се указала прилика за састанак и размјену мишљења.
Он је навео и да је почаствован што делегација Републике Српске са бројним делегацијама других земаља присуствује Међународном економском форуму у Санкт Петербургу.
Осим Додика, у делегацији Републике Српске су министар привреде и предузетништва Републике Српске Раденко Бубић и замјеник министра за европске интеграције и међународну сарадњу Републике Српске Немања Ковачевић.
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