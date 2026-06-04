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Додик разговарао са Рустамом Минихановом

Аутор:

АТВ
04.06.2026 15:14

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Предсједник СНСД-а Милорад Додик састао се данас у Санкт Петербургу са шефом Републике Татарстан Рустамом Минихановом
Фото: Срна

Предсједник СНСД-а Милорад Додик састао се данас у Санкт Петербургу са шефом Републике Татарстан Рустамом Минихановом, јавио је извјештач Срне.

Додик је рекао да га радује што се указала прилика за састанак и размјену мишљења.

Он је навео и да је почаствован што делегација Републике Српске са бројним делегацијама других земаља присуствује Међународном економском форуму у Санкт Петербургу.

Осим Додика, у делегацији Републике Српске су министар привреде и предузетништва Републике Српске Раденко Бубић и замјеник министра за европске интеграције и међународну сарадњу Републике Српске Немања Ковачевић.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Милорад Додик

Рустам Миниханов

Санкт Петербург

Састанак

Република Српска

Русија

Татарстан

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