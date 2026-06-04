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Сутра сунчано и топло, послије подне киша и грмљавина

Аутор:

АТВ
04.06.2026 14:37

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Град Бањалука
Фото: Ustupljena fotografija

У Републици Српској и ФБиХ сутра ће преовладавати сунчано и топло вријеме, али се у послијеподневним часовима очекује наоблачење које ће донијети кишу, пљускове и грмљавину.

Јутро ће бити претежно ведро, понегдје уз ријеке и по котлинама са пролазном маглом, саопштено је из Републичког хидрометеоролошког завода.

У наставку дана биће сунчано и топло, док ће се послије подне са Запада ширити наоблачење које ће до вечери захватити већину крајева и условити кишу, а понегдје и пљускове са грмљавином, те ће се падавине током ноћи постепено проширити и на остале дијелове БиХ.

Дуваће слаб до умјерен промјенљив вјетар, у Херцеговини јужни, а увече ће на сјеверу, уз кишу и пљускове, ојачати и скренути на сјеверне смјерове.

Минимална температура ваздуха од 10 до 14 степени, у вишим предјелима око седам, а највиша дневна од 26 до 30 степени Целзијусових, у вишим крајевима око 21 степен.

Према подацима Федералног хидрометеоролошког завода, претежно облачно вријеме најдуже се данас задржало у централним, источним и сјевероисточним подручјима.

Температура ваздуха у 14.00 часова: Бјелашница пет, Хан Пијесак 13, Калиновик и Соколац 15, Сарајево 17, Вишеград, Гацко и Рудо 19, Бијељина, Фоча и Тузла 20, Бањалука, Добој, Приједор, Требиње, Дрвар и Сански Мост 24, Нови Град 25 и Мостар 27 степени Целзијусових, преноси Срна

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Временска прогноза

сунчано и топло

Киша

Грмљавина

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