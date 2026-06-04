Сутра сунчано и топло, послије подне киша и грмљавина

Аутор:АТВ
Коментари:0
У Републици Српској и ФБиХ сутра ће преовладавати сунчано и топло вријеме, али се у послијеподневним часовима очекује наоблачење које ће донијети кишу, пљускове и грмљавину.
Јутро ће бити претежно ведро, понегдје уз ријеке и по котлинама са пролазном маглом, саопштено је из Републичког хидрометеоролошког завода.
У наставку дана биће сунчано и топло, док ће се послије подне са Запада ширити наоблачење које ће до вечери захватити већину крајева и условити кишу, а понегдје и пљускове са грмљавином, те ће се падавине током ноћи постепено проширити и на остале дијелове БиХ.
Дуваће слаб до умјерен промјенљив вјетар, у Херцеговини јужни, а увече ће на сјеверу, уз кишу и пљускове, ојачати и скренути на сјеверне смјерове.
Минимална температура ваздуха од 10 до 14 степени, у вишим предјелима око седам, а највиша дневна од 26 до 30 степени Целзијусових, у вишим крајевима око 21 степен.
Према подацима Федералног хидрометеоролошког завода, претежно облачно вријеме најдуже се данас задржало у централним, источним и сјевероисточним подручјима.
Температура ваздуха у 14.00 часова: Бјелашница пет, Хан Пијесак 13, Калиновик и Соколац 15, Сарајево 17, Вишеград, Гацко и Рудо 19, Бијељина, Фоча и Тузла 20, Бањалука, Добој, Приједор, Требиње, Дрвар и Сански Мост 24, Нови Град 25 и Мостар 27 степени Целзијусових, преноси Срна
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Друштво
1 ч0
Друштво
2 ч0
Друштво
3 ч0
Друштво
3 ч0
Најновије
16
19
16
16
16
12
16
11
16
05
Тренутно на програму