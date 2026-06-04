Шеранић: УКЦ ће добити прву хибридну кардиохируршку салу у БиХ

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Влада Републике Српске одобрила је данас средства за опремање хибридне кардиохируршке сале у Универзитетском клиничком центру Републике Српске у Бањалуци, што ће бити прва таква сала у БиХ.
Министар здравља и социјалне заштите Републике Српске Ален Шеранић рекао је да ће ова сала допринијети квалитетнијем лијечењу, краћем опоравку пацијената, већој безбједности током захвата и мањем броју постоперативних компликација.
"Хибридна сала у оквиру кардиохирургије подразумијевала би комбинацију класичне хируршке сале са напредном радиолошком опремом", рекао је Шеранић на сједници Владе Српске која се одржава на Палама.
Он је навео да је прошле године на Клиници за кардиохирургију на УКЦ-у обављено више од 500 оперативних захвата, што је створило потребу за проширењем капацитета и за додатно унапређење услуга терцијарног нивоа здравствене заштите.
Влада је данас подржала и иницијативу за повећање плата возачима санитетског превоза у јавним здравственим установама Републике Српске до 20 одсто.
Шеранић је рекао да је након састанка са представницима возача предложено да здравствене установе размотре могућност примјене одредаба Посебног колективног уговора за запослене у области здравства које се односе на радна мјеста са повећаним ризиком.
"Посебни колективни уговор предвиђа могућност повећања плате до 20 одсто за запослене на радним мјестима са повећаним ризиком, а сматрамо да би се у оквиру тих одредаба могао ријешити и статус возача санитетског превоза", рекао је Шеранић.
Влада је дала сагласност за обезбјеђивање новог простора Заводу за стоматологију Републике Српске у Бањалуци.
Шеранић је подсјетио да Завод пружа секундарне и терцијарне стоматолошке услуге, те да, осим сједишта у Бањалуци, има организационе јединице у Требињу и Приједору, док је у току отварање јединице у Добоју, а планирано и у Бијељини.
"Циљ је да стоматолошку услугу омогућимо грађанима на упутницу што ближе њиховом мјесту становања", рекао је Шеранић.
Он је навео да је Завод за стоматологију у Бањалуци прерастао постојеће капацитете и да тренутно користи просторије Дома здравља, што ствара проблеме и једној и другој установи због недостатка простора.
"Приједлог Завода је да се размотри могућност куповине простора који би био у њиховом власништву и који би, у складу са потребама, био прилагођен стоматолошким амбулантама и оралним операционим салама", рекао је Шеранић.
Министри су данас прихватили и приједлог да се одустане од једне компоненте пројекта "Пензијска, социјална и пореска администрација БиХ" са Свјетском банком, која се односи на успостављање електронског јединственог регистра.
Образлажући ову информацију, Шеранић је подсјетио да је Министарство учествовало у првој фази успостављања регистра предвиђеног законом којим се уређују права на новчане накнаде.
Он је навео да су током разговора са представницима и консултантима Свјетске банке постављени услови које Министарство тренутно није у могућности да испуни.
"Због тога је предложено да се од ове компоненте пројекта за сада одустане, како би Свјетска банка могла да настави даље активности у оквиру пројекта", рекао је Шеранић.
Он је појаснио да то не значи одустајање од других дијелова пројекта, те да пројекат Министарства рада и борачко-инвалидске заштите остаје у реализацији.
(Срна)
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