Турски суд издао налог за хапшење Нетанјахуа, САД извеле седмочасовне ударе на Иран

Аутор:АТВ редакција
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Предсједник Сједињених Америчких Држава Доналд Трамп саопштио је да је одустао од плана за увођење накнада на теретни саобраћај кроз Ормуски мореуз, након што су га, како је навео, више земаља Персијског залива позвале да то не чини и понудиле да умјесто тога инвестирају у САД.
Америчка војска извела је нове ударе на војне циљеве у Ирану, док је Техеран преузео одговорност за нападе на америчке базе и поморске циљеве у региону.
Турски суд издао налог за хапшење Нетанјахуа, покренута процедура за црвену потјерницу
Виши кривични суд у Истанбулу донио је одлуку о издавању налога за хапшење израелског премијера Бенјамина Нетанјахуа у оквиру поступка који се односи на израелску интервенцију против хуманитарне флотиле "Сумуд", која је превозила помоћ за Газу, објавили су турски медији.
Судско вијеће 11. Вишег кривичног суда у Истанбулу донијело је одлуку и да се за Нетанјахуа покрене процедура за издавање црвене потјернице, као и за друге оптужене у том предмету, преноси турски портал Хабер.
Према наводима из оптужнице, Нетанјаху и други осумњичени терете се за кривична дјела која укључују злочине против човјечности и геноцид, као и за друга дјела попут наношења тешких повреда, мучења, противправног лишења слободе, оштећења имовине и ометања поморског саобраћаја.
Како се наводи у образложењу, одлука је донесена како би се обезбиједило присуство оптуженог у даљем току поступка. Покретање правних и дипломатских процедура за издавање црвене потјернице је у току, док ће суђење бити настављено пред 11. Вишим кривичним судом у Истанбулу, наводи турски портал.
Најновији сукоб САД и Ирана додатно је појачао тензије у Персијском заливу, а Ормуски мореуз поново је главна тема.
Амерички предсједник Доналд Трамп одустао је од приједлога да САД наплаћују обезбјеђивање пловидбе кроз тај стратешки поморски пролаз, након разговора са лидерима заливских држава, који су понудили нова улагања у америчку економију.
Истовремено, Централна команда америчке војске (CENTCOM) саопштила је да је извела нову серију ваздушних удара на војне циљеве у Ирану, наводећи да су гађани системи обалске одбране и капацитети који се користе за нападе на комерцијалне бродове.
Техеран је преузео одговорност за ракетни напад на америчку базу у Јордану, док је Револуционарна гарда саопштила да су током операције погођени супертанкери у Ормуском мореузу и амерички војни циљеви у Бахреину.
Министарство одбране Уједињених Арапских Емирата саопштило је да је у иранском ракетном нападу на два нафтна танкера погинула једна особа, а осам је повријеђено, оцијенивши напад као кршење међународног права, преноси РТС
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