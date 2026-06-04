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Тужна сцена испред Халидовог мотела: Породични пас завија на дан Сејдине сахране, лежи непомично

Аутор:

АТВ
04.06.2026 12:31

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Пас Халида Бешлића
Фото: Telegraf/Instagram/printscreen

На имању Халида Бешлића у близни Сарајева, екипа Телеграфа је испред хотела који је изградио пјевач, усликала тужног пјевачевог љубимца, на дан Сејдине сахране и 7 мјесеци након пјевачеве смрти.

Наиме, поред радника и бившег Халидовог возача који живи у мотелу, на имању живи и пас којег је Халид обожавао.

Испред мотела екипа Телеграфа није затекла никог сем пса Бенџа, који тужно и непомично лежи тик поред мотела.

Када му је новинарка Телеграфа пришла, пас Бешлићевих је почео да завија.

Сејда и Халид Бешлић

Сцена

Умрла супруга Халида Бешлића

Након Халидове смрти, пас није јео и пио воду

Халидов возач Владо рекао је да Халидов пас од дана његове смрти не жели да једе и пије воду.

Екипа Телеграфа је тада забиљежила тужну фотографију усамљеног пса који се не помјера с једног мјеста испред хотела, гдје лежи, и даље не пије воду и не тражи храну.

Како су им открили радници, али и човјек из хотела, пас је данима тужан и не помјера се с једног мјеста на којем лежи.

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Тагови :

Халид Бешлић

умрла Сејда Бешлић

Сарајево

пас Халида Бешлића

сахрана

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