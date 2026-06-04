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Детаљи акције ''Кандидат'': Ухапшени чланови комисије, међу њима и Милош Радоњић

Аутор:

Огњен Матавуљ
04.06.2026 15:45

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Детаљи акције ''Кандидат'': Ухапшени чланови комисије, међу њима и Милош Радоњић

У акцији ”Кандидат” ухапшена су три члана Комисије за полагање возачких испита из Добоја, а међу њима је предсједник комисије Милош Радоњић, иначе директор ”Градске топлане” у Добоју, сазнаје АТВ.

Акцију су спровели полицијски службеници Управе за организовани и тешки криминалитет МУП-а Републике Српске у сарадњи са Републичким јавним тужилаштвом Републике Српске.

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Како незванично сазнајемо акција је мјесецима припремана, а осумњичени су практично ухваћени на дјелу након што је један од кандидата дао новац, у обиљеженим новчаницама, како би на незаконит начин испунио услове за добијање возачке дозволе.

”По наредби Окружног суда у Добоју у току су претреси на више локација која користе наведена лица, а све активности у овој вишемјесечној истрази која се односи на спречавање злоупотреба у вези са полагањем возачких испита се реализују под надзором Републичког јавног тужилаштва Републике Српске”, саопштио је МУП Српске.

Како наводе тројици ухапшених на терет се ставља да су починили кривична дјела примање мита, злоупотреба службеног положаја или овлаштења и трговина утицајем.

Подсјетимо, прошле недјеље у Приједору и Новом Граду је спроведена слична акција у којој је ухапшено осам особа и то власници ауто школа и чланови комисија за полагање возачких испита због злоупотреба, малверзација и незаконитости у поступку полагања возачких испита.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

Акција Кандидат

МУП Републике Српске

хапшење

Полиција

Добој

Милош Радоњић

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