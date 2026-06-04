Цвијановић: Била сам у праву за Јелену Тривић

Аутор:АТВ
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Потпредсједник СНСД-а Жељка Цвијановић поручила је предсједнику Народног фронта Јелени Тривић поводом њених изјава о именовању високог представника да се бира транзициони званичник са транзиционим мандатом како би се стало у крај наметањима којима тероришу српски народ деценијама.
"По одговору Тривићеве види се да сам била у праву и да ништа не разумије. Бира се транзициони званичник са транзиционим мандатом да би се стало у крај одвратним наметањима којима нас тероришу деценијама. Ваљда видите отпор томе и од кога долази", навела је Цвијановићева.
Она је истакла да би Тривићева као политичар требала барем да се запита, ако већ не разумије, зашто је то тако или зашто неко неће да то више буде тако.
"Не очекујем од вас да било коме одајете признање, али причати глупости о клечању или давању свега показује да не `добацујете`. Али, мало барем правде за Републику Српску на њеном тешком путу - па ни то вам изгледа није битно?", навела је Цвијановићева на "Иксу".
По одговору Јелене Тривић се види да сам била у праву и да ништа не разумије. Бира се транзициони званичник са транзиционим мандатом да би се стало у крај одвратним наметањима којима нас тероришу деценијама. Ваљда видите отпор томе и од кога долази. И као политичарка бисте се…— Жељка Цвијановић (@Cvijanovic_Z) June 4, 2026
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