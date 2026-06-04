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Ћосић: 1,2 милиона КМ од Владе за пројекте у Источном Сарајеву

Аутор:

АТВ
04.06.2026 17:46

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Ћосић: 1,2 милиона КМ од Владе за пројекте у Источном Сарајеву
Фото: АТВ

Градоначелник Источног Сарајева Љубиша Ћосић захвалио је Влади Републике Српске што је одобрила 1,2 милиона КМ за подршку пројектима на подручју града и препознала њихов значај за даљи развој Источног Сарајева.

Он је навео да је ријеч о пројектима који се односе на унапређење саобраћајне, образовне, комуналне и административне инфраструктуре, чија ће реализација допринијети бољој повезаности, већој безбједности, квалитетнијим условима за образовање и даљем развоју свих општина у саставу града Источно Сарајево.

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"Желим да захвалим предсједнику Владе Сави Минићу, министру финансија Зори Видовић, министру унутрашњих послова Жељку Будимиру, као и свим члановима Владе Републике Српске који су подржали наш приједлог и препознали значај ових пројеката за даљи развој Источног Сарајева", рекао је Ћосић.

Он сматра да ова подршка Владе представља наставак одличне сарадње града са институцијама Републике Српске и потврду да се заједнички могу обезбиједити знатна средства за пројекте који директно унапређују квалитет живота грађана Источног Сарајева, преноси "Срна".

"Настављамо да припремамо нове пројекте и стварамо услове за нове инвестиције, а међу приоритетима у наредном периоду биће изградња музеја Одбрамбено-отаџбинског рата у склопу будућег мултифункционалног објекта на Палама, за који ћемо тражити подршку Владе Српске од милион КМ, као и проширење капацитета обданишта у Мокром, за шта ће нам требати 400.000 КМ", навео је Ћосић.

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Он је изразио увјерење да ће и за те пројекте имати разумијевање институција Републике Српске, јер је циљ равномјеран развој свих шест општина у саставу града Источно Сарајево и још бољи квалитет живота грађана.

Влада Републике Српске усвојила је на данашњој сједници на Палама сет информација о финансирању капиталних пројеката у 11 локалних заједница и три пројекта Републичке управе цивилне заштите Српске, за шта је издвојено 26.353.325 КМ.

За Источно Сарајево ће бити издвојено 1,2 милиона КМ.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

Љубиша Ћосић

Источно Сарајево

Пројекти

Влада Републике Српске

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