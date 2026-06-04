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Одлука о ванредном повећању пензија у јулу

Аутор:

АТВ
04.06.2026 16:16

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Одлука о ванредном повећању пензија у јулу
Фото: АТВ

Пензионери у Републици Српској надају се да ће у августу доћи до ванредног повећања пензија у проценту не мањем од 3,55 одсто, поручено је са сједнице Скупштине Удружења пензионера Републике Српске одржане у Теслићу.

Наглашено је и да Влада и ресорно министарство континуирано предузимају мјере с циљем унапређења положаја пензионера.

"Усклађивање у јануару је било 6.45, а одлука о ванредном повећању биће донесена у јулу мјесецу након ребаланса буџета који ће бити на дневном реду на Народне скупштине Републике Српске", рекао је Ратко Трифуновић предсједник Удружења пензионера Републике Српске.

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Имамо практично једно удружење пензионера, каже Младен Милић директор Фонда ПИО, које брине о свих 290.000 корисника, с тим да око 54.000 корисника права живи ван територије Републике Српске.

"Удружење пензионера, као удружење од јавног интереса, сигурно један од најважнијих сегмената друштва и популације у овом моменту јесу пензионери и са аспекта оног што су дали за Републику Српску у смислу да је огроман број пензионера учесници Одбрамбено-отаџбинског рата или су то чланови њихових породица, а и са аспекта рада и стицања услова за пензију у смислу подизања и изградње државе", поручио је Радан Остојић министар рада и борачко-инвалидске заштите Републике Српске, пише РТРС.

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Тагови :

Пензионери

Пензија

инвалидска пензија

Повећање пензија

Република Српска

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