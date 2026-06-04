Путин: Још нисмо користили Орешник у пуном обиму

Аутор:АТВ
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Предсједник Владимир Путин изјавио је да Русија још није користила своју хиперсоничну ракету "орешник" против Украјине у стварним борбеним условима, већ ју је само испробала да би посматрала резултате.
Путин је новинарима рекао да је ово било важно како би се донијеле одлуке о будућој употреби "орешника" у пуном обиму, укључујући употребу и против урбаних циљева.
"Орешник", који је Русија први пут испалила на Украјину 2024. године, јесте ракета способна да носи нуклеарно оружје и има домет већи од 5.000 километара.
Путин је раније рекао да је ову ракету немогуће пресрести.
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