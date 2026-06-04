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Путин: Још нисмо користили Орешник у пуном обиму

Аутор:

АТВ
04.06.2026 21:30

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Руски председник Владимир Путин предсједава састанком о јмерама подршке рођацима погинулих и повријеђених у нападу на колеџ у Старобељску, у Луганској области Украјине под контролом Русије, у Кремљу у Москви, у понедјељак, 1. јуна 2026. године.
Фото: Tanjug/AP/Kremlin Pool Photo

Предсједник Владимир Путин изјавио је да Русија још није користила своју хиперсоничну ракету "орешник" против Украјине у стварним борбеним условима, већ ју је само испробала да би посматрала резултате.

Путин је новинарима рекао да је ово било важно како би се донијеле одлуке о будућој употреби "орешника" у пуном обиму, укључујући употребу и против урбаних циљева.

"Орешник", који је Русија први пут испалила на Украјину 2024. године, јесте ракета способна да носи нуклеарно оружје и има домет већи од ​5.000 километара.

Путин је раније рекао да је ову ракету немогуће пресрести.

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Тагови :

Орешник

Русија

Украјина

Владимир Путин

ракета

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