Још једна пуцњава у БиХ, има рањених

Аутор:АТВ
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У сарајевском насељу Враца дошло је до пуцњаве у којој је рањена једна особа, сазнаје портал "Аваза".
"У 18:15 сати нам је пријављено да је дошло до употребе ватреног оружја. Колеге су на терену, у току је увиђај", рекла је портпарол Управе полиције МУП-а КС Мерсиха Новалић.
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Према информацијама "Аваза", пуцњава се десила на подручју Спомен парка Враца.
Осим припадника МУП-а КС, на терену су и екипе Хитне помоћи.
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