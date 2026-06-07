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Још једна пуцњава у БиХ, има рањених

Аутор:

АТВ
07.06.2026 19:01

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Аутомобил полиције Федерације БиХ на непознатој локацији паркиран са упаљеним ротационим свјетлима током ноћи
Фото: АТВ

У сарајевском насељу Враца дошло је до пуцњаве у којој је рањена једна особа, сазнаје портал "Аваза".

"У 18:15 сати нам је пријављено да је дошло до употребе ватреног оружја. Колеге су на терену, у току је увиђај", рекла је портпарол Управе полиције МУП-а КС Мерсиха Новалић.

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Према информацијама "Аваза", пуцњава се десила на подручју Спомен парка Враца.

Осим припадника МУП-а КС, на терену су и екипе Хитне помоћи.

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Тагови :

Пуцњава

Сарајево

Полиција

рањавање

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