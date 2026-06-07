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Огласило се Тужилаштво о трагедији у Прњавору

Аутор:

Стеван Лулић
07.06.2026 17:22

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Огласило се Тужилаштво о трагедији у Прњавору

Окружно јавно тужилаштво Бањалука огласило се о трагедији која је ноћас, сат и по послије поноћи, потресла мјесто Чичићи код Прњавора.

Подсјећамо, у пожару у породичној кући смртно је страдао Прњаворчанин, В.Н. (86).

"Увиђај на лицу мјеста обавио је дежурни тужилац Окружног јавног тужилаштва Бањалука, заједно са полицијским службеницима Полицијске станице Прњавор и инспектором Одјељења за експлозивне материје и послове заштите од пожара ПУ Бањалука", навели су из ОЈТ Бањалука.

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Такође, увиђају је присуствовао и дежурни љекар мртвозорник Дома здравља Прњавор.

"Тужилац је наложио да се предузму све потребне истражне радње и мјере на утврђивању околности настанка пожара", закључили су из Тужилаштва.

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Подијели:

Тагови :

пожар

трагедија

Прњавор

ОЈТ Бањалука

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