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Детаљи пуцњаве у Бановићима: Након свађе убио комшију из аутоматске пушке, његову супругу ранио

Аутор:

АТВ
07.06.2026 14:01

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Детаљи пуцњаве у Бановићима: Након свађе убио комшију из аутоматске пушке, његову супругу ранио
Фото: АТВ БЛ

Тужилаштво Тузланског кантона огласило се са новим детаљима након пуцњаве у Бановићима у којој је мушкарац убијен док је једна женска особа повријеђена.

Како наводе, у току је увиђај који обављају дежурни тужилац и истражиоци СКП МУП-а ТК.

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"Х.Т (64) је лишен слободе и осумњичен је да је након вербалног сукоба са комшијама из аутоматске пушке испалио више хитаца, усмртио комшију Н.Ћ (54) и ранио његову супругу А.Ћ (47).

Такође, више хитаца је испалио и према брату убијене особе, али га није погодио.

Тужилац је издао наредбу за обдукцију тијела преминулог како би се утврдили тачни узроци смрти. Биће издате и наредбе за сва друга рекевантна вјештачења, те се подузимају све потребне истражне радње у циљу утврђивања свих околности везаних за почињена кривична дјела.

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Над осумњиченим ће бити обављена криминалистичка обрада, након чега ће уз извјештај о почињеном кривичном дјелу бити предат у надлежност Тужилаштва и према њему ће бити подузете даље мјере и радње", саопштено је из Тужилаштва ТК.

(РадиоСарајево)

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Подијели:

Тагови :

Бановићи

Убиство

пуцњава у Бановићима

Полиција

Убијен мушкарац

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