Детаљи пуцњаве у Бановићима: Након свађе убио комшију из аутоматске пушке, његову супругу ранио

Аутор:АТВ
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Тужилаштво Тузланског кантона огласило се са новим детаљима након пуцњаве у Бановићима у којој је мушкарац убијен док је једна женска особа повријеђена.
Како наводе, у току је увиђај који обављају дежурни тужилац и истражиоци СКП МУП-а ТК.
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"Х.Т (64) је лишен слободе и осумњичен је да је након вербалног сукоба са комшијама из аутоматске пушке испалио више хитаца, усмртио комшију Н.Ћ (54) и ранио његову супругу А.Ћ (47).
Такође, више хитаца је испалио и према брату убијене особе, али га није погодио.
Тужилац је издао наредбу за обдукцију тијела преминулог како би се утврдили тачни узроци смрти. Биће издате и наредбе за сва друга рекевантна вјештачења, те се подузимају све потребне истражне радње у циљу утврђивања свих околности везаних за почињена кривична дјела.
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Над осумњиченим ће бити обављена криминалистичка обрада, након чега ће уз извјештај о почињеном кривичном дјелу бити предат у надлежност Тужилаштва и према њему ће бити подузете даље мјере и радње", саопштено је из Тужилаштва ТК.
(РадиоСарајево)
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