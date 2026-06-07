Минић: Полиција мора да има добре плате и добру опрему

Аутор:АТВ
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Предсједник Владе Републике Српске Саво Минић истакао је данас на Палама да полиција мора да има добре плате и веома добру опрему.
Након што је одао почаст припадницима Првог одреда Специјалне бригаде полиције МУП-а Републике Српске "Јахорина", Минић је истакао да су то били најспремнији момци који су кренули у одбрану српског народа.
Истакао је велики значај имати спремног борца у тим данима, а да чињеница да су обезбјеђивали тадашњег предсједика и Владу говори да су то били најспремнији момци и да су због тога поднијели и велике жртве.
"Наш одговор на то, осим овог духовног, мора бити и институционалан у смилсу да наша полиција има добре плате, добру опрему, материјално-техничка средства и све оно што у овом моменту Влада ради", рекао је Минић новинарима.
Први одред Специјалне бригаде полиције МУП-а Републике Српске дјеловао је у саставу Сарајевско-романијског корпуса Војске Републике Српске и током Одбрамбено-отаџбинског рата дао немјерљив допринос одбрани српског народа и стварању Републике Српске.
Припадници јединице данас су се присјетили и свог ратног команданта Рајка Кушића, који је остао упамћен као херој рата, али и као врхунски спортиста, вишеструки првак Балкана и Европе у џудоу и освајач златне медаље на Универзијади.
(Срна)
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