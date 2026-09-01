Случај "униформе и Станивуковић": Огласио се директор школе

Аутор:АТВ редакција
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Бањалучки градоначелник Драшко Станивуковић подијелио је фотографију основаца у једнобразним униформама уз поруку - "прво одјељење које је прихватило нашу идеју". Одмах затим реакција надлежног министарства и директора школе.
"Поводом фотографије која се појавила у јавности на којој се градоначелник града Бањалука налази са ученицима Основне школе Борисав Станковић, желим да обавијестим јавност да се градоначелник града Бањалука без мог претходног знања и сагласности фотографисао са ученицима једног одјељења наше школе", каже за АТВ Миладин Савић, директор ОШ "Борисав Станковић"
Он поручује да према информацијама којима располаже, до фотографисања је дошло у договору са појединим члановима Савјета родитеља. Ученици су тог дана дошли једнобразно обучени, што је била иницијатива и договор који је постоја међу родитељима.
"Међутим, управа школе није била упозната са намјером да се наведена околност искористи за организовање фотографисања са градоначелником. Желим нагласити да Министарство просвјете и културе није дало никакву сагласност у вези ношења униформи у школама и да школа није добила сагласност надлежног Министарства за његову реализацију", каже Савић.
Он наглашава да ЈУ ОШ Борисав Станковић није организовала наведено фотографисање нити је он био укључен у договоре који су претходили његовом организовању.
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"Школа није дала званичну сагласност да се ученици фотографишу у оквиру било какве активности која би могла бити представљена као активност школе. Наша школа је образовна установа која своје ученике и њихово дјетињство настоји заштитити од било какве политизације. Неопходно је да све активности које укључују ученике буду организоване транспарентно и уз претходно знање и одговорност управе школе", каже Савић.
Министарство просвјете и културе Републике Српске није дало сагласност граду Бањалука, нити бањалучким основним школама, за увођење школских униформи, те позива град да обустави активности којима се заобилазе надлежности институција.
Из ресорног министарства подсјећају да се град Бањалука раније обратио Министарству иницијативом за реализацију пилот-пројекта увођења школских униформи, те да су указали на потребу да се иницијатива додатно образложи са аспекта педагошке оправданости, начина реализације, финансирања и евалуације пројекта.
"До данас није достављена допуњена документација којом би били отклоњени уочени недостаци. С обзиром на то, Министарство није дало сагласност за увођење школских униформи", наводи се у саопштењу Министарства.
Позивају град Бањалука да питања у вези са непотпуном документацијом за пилот-пројекат рјешава у складу са законским и подзаконским прописима из области основног васпитања и образовања.
Из Министарства поручују да позивање савјета родитеља и одјељења на изјашњавање о униформама које је обезбиједио град Бањалука не може представљати начин за доношење одлуке о њиховом увођењу у школе.
Посебно указују да савјет родитеља нема надлежност да самостално одлучује о увођењу школских униформи, нити се посредством изјашњавања родитеља могу заобићи законом прописане надлежности Министарства.
"Савјет родитеља може да своје приједлоге, питања и ставове упућује школском одбору, директору, односно стручним органима школе. Правила примјереног облачења ученика и наставника већ су дефинисана етичким кодексима које школе доносе у складу са прописима", закључили су из ресорног министарства.
Градоначелник Бањалуке Драшко Станивуковић у својој објави подијелио је фотографију дјеце која позирају у једнобразним униформама. Том приликом позвао је надлежно министарство и директоре школа да разговарају, јер како се њему чини, по позитивним реакцијама многих, ово је нешто што је потребно нашем друштву.
"Посебно је задовољство што се још пет Савјета родитеља из других школа јавило са жељом да ова идеја заживи и међу њиховом дјецом".
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