Малољетник пао са крова куће

Аутор:АТВ
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Малољетни А. С. (17) тешко је повријеђен када је јуче око 13 сати пао са крова куће на Палилули.
Како сазнаје Телеграф, малољетник је на крову обављао радове.
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Њему је указана хитна медицинска помоћ, а потом је превезен у Универзитетску дјечју клинику у Тиршовој, гдје је задржан на даљем лијечењу.
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