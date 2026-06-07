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Малољетник пао са крова куће

Аутор:

АТВ
07.06.2026 17:06

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Ротација на возилу хитне помоћи.
Фото: Pixabay

Малољетни А. С. (17) тешко је повријеђен када је јуче око 13 сати пао са крова куће на Палилули.

Како сазнаје Телеграф, малољетник је на крову обављао радове.

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Њему је указана хитна медицинска помоћ, а потом је превезен у Универзитетску дјечју клинику у Тиршовој, гдје је задржан на даљем лијечењу.

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Тагови :

повријеђен младић

малољетник пао са крова

Палилула

Београд

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