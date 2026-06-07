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Ванредни избори на КиМ - највећа излазност у српским срединама

Аутор:

АТВ
07.06.2026 15:58

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Бирач потписује изборни документ на бирачком мјесту за пријевремене парламентарне изборе, треће у посљедњих 18 месеци, у сјеверном дијелу етнички подијељеног града Митровице, у којем доминирају Срби, на Косову, у недјељу, 7. јуна 2026.
Фото: Танјуг/AP Photo/Dejan Simicevic

Излазност до 15 часова на изборима за скупштину привремених приштинских институција је 22,81 одсто, а убједљиво највећа излазност је у српским срединама, у Лепосавићу чак 44,42 одсто, показују подаци централне изборне комисије у Приштини.

Према подацима објављеним на сајту ЦИК-а, у још двије општине са српском већином до 15 часова је гласало више од 40 одсто уписаних бирача - у Ранилугу 43,46 одсто и у Звечану 41,67 одсто уписаних бирача.

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У Зубином Потоку излазност је 31,34 одсто, у Новом Брду 39,75 одсто, у Грачаници 36,67 одсто, у сјеверном дијелу Косовске Митровице 32,00, у Штрпцу 29,84 одсто, Партешу 31,15, а у Клокоту 29,37 одсто уписаних бирача.

Када је ријеч о албанским срединама, у Приштини је излазност 29,02 одсто, у Јужној Митровици 21,69, у Призрену 17,83, Ђаковици 18,00, а најмања излазност је у Драгашу и износи 12,67 одсто.

Укупна излазност на данашњим изборима до 15 часова је мања у поређењу са изборима у децембру 2025. године, пошто је у децембру до 15 часова гласало 29,29 одсто уписаних бирача.

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Бирачка мјеста биће отворена до 19 часова.

На изборима учествују три коалиције, 17 странака и један независни кандидат, а најјача српска странка у Покрајини - Српска листа (СЛ) на гласачком листићу је под бројем 119.

Право гласа има 2.092.174 грађана, а избори се одржавају у 949 бирачких центара са 2.550 бирачких мјеста.

Скупштина привремених приштинских институција има 120 посланичких мјеста, од којих је 10 загарантовано представницима Срба.

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Представницима несрпских невећинских заједница загарантовано је такође 10 посланичких мјеста, а за 100 мандата такмиче се странке Албанаца.

Из српске заједнице на изборима учествују најјача српска странка у Покрајини - Српска листа и странка За слободу, правду и опстанак.

Српска листа позвала је српски народ на јединство и навела да јој је циљ да освоји свих 10 мандата загарантованих Србима како би штитила интересе српског народа.

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Највиши званичници Србије такође су позвали Србе да гласају за Српску листу, истичући да је глас за Српску листу глас за опстанак и останак српског народа на КиМ.

(Танјуг)

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Тагови :

Косово и Метохија

Срби на Косову

Приштина

Излазност на изборима

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