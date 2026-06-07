Ванредни избори на КиМ - највећа излазност у српским срединама

Аутор:АТВ
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Излазност до 15 часова на изборима за скупштину привремених приштинских институција је 22,81 одсто, а убједљиво највећа излазност је у српским срединама, у Лепосавићу чак 44,42 одсто, показују подаци централне изборне комисије у Приштини.
Према подацима објављеним на сајту ЦИК-а, у још двије општине са српском већином до 15 часова је гласало више од 40 одсто уписаних бирача - у Ранилугу 43,46 одсто и у Звечану 41,67 одсто уписаних бирача.
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У Зубином Потоку излазност је 31,34 одсто, у Новом Брду 39,75 одсто, у Грачаници 36,67 одсто, у сјеверном дијелу Косовске Митровице 32,00, у Штрпцу 29,84 одсто, Партешу 31,15, а у Клокоту 29,37 одсто уписаних бирача.
Када је ријеч о албанским срединама, у Приштини је излазност 29,02 одсто, у Јужној Митровици 21,69, у Призрену 17,83, Ђаковици 18,00, а најмања излазност је у Драгашу и износи 12,67 одсто.
Укупна излазност на данашњим изборима до 15 часова је мања у поређењу са изборима у децембру 2025. године, пошто је у децембру до 15 часова гласало 29,29 одсто уписаних бирача.
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Бирачка мјеста биће отворена до 19 часова.
На изборима учествују три коалиције, 17 странака и један независни кандидат, а најјача српска странка у Покрајини - Српска листа (СЛ) на гласачком листићу је под бројем 119.
Право гласа има 2.092.174 грађана, а избори се одржавају у 949 бирачких центара са 2.550 бирачких мјеста.
Скупштина привремених приштинских институција има 120 посланичких мјеста, од којих је 10 загарантовано представницима Срба.
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Представницима несрпских невећинских заједница загарантовано је такође 10 посланичких мјеста, а за 100 мандата такмиче се странке Албанаца.
Из српске заједнице на изборима учествују најјача српска странка у Покрајини - Српска листа и странка За слободу, правду и опстанак.
Српска листа позвала је српски народ на јединство и навела да јој је циљ да освоји свих 10 мандата загарантованих Србима како би штитила интересе српског народа.
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Највиши званичници Србије такође су позвали Србе да гласају за Српску листу, истичући да је глас за Српску листу глас за опстанак и останак српског народа на КиМ.
(Танјуг)
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