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Јована Јеремић ухваћена са Тигром: Љубав пршти на плажи

Аутор:

АТВ редакција
27.06.2026 18:37

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Јована Јеремић
Фото: Instagram/ginis_tigar

Популарна водитељка Јована Јеремић и њен партнер Милош Стојановић Тигар уживају у складној вези већ извесно вријеме а сада су са пратиоцима подијелили романтичне тренутке са путовања.

Њих двоје су наиме на летовању одакле су се огласили позиравши на плажи у купаћим костимима и показавши завидне фигуре.

Поред опуштених и насмејаних кадрова поред стена и прелепог цвећа, пар је подијелио и фотографију на којој размјењује страствене пољупце. Да је њихова веза јача него икада, потврдио је и сам бизнисмен који је уз ове романтичне призоре кратко и јасно поручио: "Права љубав".

Ово је наишло на одушевљење пратилаца и позитивне коментаре а сви су пару поручили да чува своју искрену љубав.

Подсјетимо, Јована Јеремић и њен партнер, кик-боксер Милош Стојановић Тигар, отпутовали су на одмор у Италију, гдје свакодневно показују како заједничким снагама одржавају врхунску кондицију. Акценат је недавно био на жестоком уличном тренингу.

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Док је Јована у спортском издању показала завидну дисциплину и борбени дух, Милош је без мајице демонстрирао професионалну форму и оправдао свој надимак.

Познато је да је водитељка изузетно посвећена фитнесу, а присуство професионалног кик-боксера на путовању даје јој максималну мотивацију да помјери сопствене границе.

Кадрови њиховог захтевног тренинга на улицама Италије одмах су запалили друштвене мреже, а пратиоци не престају да коментаришу њихову сјајну енергију и Милошеву спремност.

"Наш заједнички тренинг" - написала је водитељка.

(телеграф)

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Тагови :

Јована Јеремић

Јована Јеремић дечко

Милош Стојановић Тигар

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