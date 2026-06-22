Јована Јеремић проговорила о свадби са Тигром: Открила детаље тајног вјенчања

Аутор:АТВ редакција
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Водитељка Јована Јеремић, отворила је душу о својој вези са Милошем Стојановићем Тигром, признала да планира црквено вјенчање у једној од највећих светиња и открила да прижељкује да роди сина.
Јована Јеремић није скривала да ужива у великој љубави и да жељно ишчекује свадбу са својим изабраником.
– Што се мене тиче, пита се превасходно мушкарац, он то треба да потегне, али вјерујем да ће вјенчање бити и раније – изјавила је водитељка, објашњавајући да она и Милош живе и функционишу као једно.
– Све иде само од себе, невјероватна је прича између мене и њега. Једног дана, када се буде снимао филм о мени, не знам ко ће да глуми њега. Он ме је прво спасио, па ме је освојио – рекла је у емисији "Премијера – Викенд специјал", а Тигар је недавно говорио о вези са Јованом, преноси Блиц.
Јована се дотакла и изузетно тешког животног периода обиљеженог губитком оца и разочарањима на емотивном и пријатељском плану.
– Била сам у лошој животној фази… Њега је Бог послао. Милош је један велики витез и херој мог живота – емотивно је поручила водитељка.
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Признаје да је пред њега стала као “жена нагрижена у сваком смислу”, али да је он све унапријед знао и прихватио је: “Да је мој отац жив, он би му се захвалио што ме је спасио”.
Јована је најавила да планира удају у једном манастиру и истакла да ће то сматрати “својом првом удајом”, будући да до сада није имала црквено вјенчање.
– Други пут се не удајем због јавности, нити сам се удала први пут, а посебно послије онога што сам доживјела 2025. године. Нисам вјенчана у цркви ниједном, мој први брак ће бити у манастиру, у једном од највећих светиња – одлучна је Јована.
Водитељка вјерује да само црквени бракови склопљени из искрене љубави трају заувијек, те истиче да свог партнера “воли највише на свијету”.
Поред свадбе, Јована машта и о проширењу породице:
– Што се тиче потомства, биће како Бог каже, било би лијепо да родим ја тог једног сина, вољела бих да имам мушко дијете – истакла је она.
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