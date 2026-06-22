Logo

Јована Јеремић проговорила о свадби са Тигром: Открила детаље тајног вјенчања

Аутор:

АТВ редакција
22.06.2026 11:05

Коментари:

0
Јована Јеремић
Фото: Youtube/ADRIA TV Montenegro

Водитељка Јована Јеремић, отворила је душу о својој вези са Милошем Стојановићем Тигром, признала да планира црквено вјенчање у једној од највећих светиња и открила да прижељкује да роди сина.

Јована Јеремић није скривала да ужива у великој љубави и да жељно ишчекује свадбу са својим изабраником.

– Што се мене тиче, пита се превасходно мушкарац, он то треба да потегне, али вјерујем да ће вјенчање бити и раније – изјавила је водитељка, објашњавајући да она и Милош живе и функционишу као једно.

– Све иде само од себе, невјероватна је прича између мене и њега. Једног дана, када се буде снимао филм о мени, не знам ко ће да глуми њега. Он ме је прво спасио, па ме је освојио – рекла је у емисији "Премијера – Викенд специјал", а Тигар је недавно говорио о вези са Јованом, преноси Блиц.

"Био је витез у најтежим тренуцима"

Јована се дотакла и изузетно тешког животног периода обиљеженог губитком оца и разочарањима на емотивном и пријатељском плану.

– Била сам у лошој животној фази… Њега је Бог послао. Милош је један велики витез и херој мог живота – емотивно је поручила водитељка.

Радост срећа дјевојка

Занимљивости

За један знак Зодијака стиже љето које ће промијенити све

Признаје да је пред њега стала као “жена нагрижена у сваком смислу”, али да је он све унапријед знао и прихватио је: “Да је мој отац жив, он би му се захвалио што ме је спасио”.

Прво црквено вјенчање и жеља за дјечаком

Јована је најавила да планира удају у једном манастиру и истакла да ће то сматрати “својом првом удајом”, будући да до сада није имала црквено вјенчање.

– Други пут се не удајем због јавности, нити сам се удала први пут, а посебно послије онога што сам доживјела 2025. године. Нисам вјенчана у цркви ниједном, мој први брак ће бити у манастиру, у једном од највећих светиња – одлучна је Јована.

Водитељка вјерује да само црквени бракови склопљени из искрене љубави трају заувијек, те истиче да свог партнера “воли највише на свијету”.

Поред свадбе, Јована машта и о проширењу породице:

– Што се тиче потомства, биће како Бог каже, било би лијепо да родим ја тог једног сина, вољела бих да имам мушко дијете – истакла је она.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Јована Јеремић

водитељка

Свадба

вјенчање

Милош Стојковић Тигар

Коментари (0)

Више из рубрике

Сузана Јовановић донијела велику животну одлуку: ''Дуго ми је требало да преломим''

Сцена

Сузана Јовановић донијела велику животну одлуку: ''Дуго ми је требало да преломим''

4 ч

0
Бојан Илиевски побједник 19. сезоне ''Звезда Гранда'' држи пехар у руци док даје интервју.

Сцена

Побједник Звезда Гранда Бојан Илиевски имао велики порок

19 ч

0
Александра Пријовић, нови албум

Сцена

Шта значи Кабаба - ријеч из новог хита Александре Пријовић

20 ч

0
Ече Иртем

Сцена

Мајмун угризао глумицу, преминула седам дана касније

20 ч

0

  • Најновије

13

35

Цијене у Хрватској деру кожу: За ово узимају невјероватних 250 евра

13

31

Осумњиченом за напад на поштара у Сарајеву одређен притвор

13

31

Венс: Јуче је био веома добар дан

13

31

Амиџић: Истрајали смо до краја - грађани ће лакше до прве некретнине

13

21

УЕФА опет контрира ФИФА-и

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима