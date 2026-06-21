Шта значи Кабаба - ријеч из новог хита Александре Пријовић

Аутор:АТВ редакција
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Пјесма "Кабаба" са новог албума Александре Пријовић постала је предмет радозналости, а њено значење оставља простор за различите интерпретације.
Александра Пријовић је својим новим албумом, "Бол и алкохол", привукла велику пажњу. Међу девет пјесама које су се нашле на овом албуму Александре Пријовић, издвојила се нумера необичног назива - "Кабаба".
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На друштвеним мрежама се убрзо покренула дискусија о томе шта би "кабаба" могло да значи, па су корисници почели да траже могуће преводе, поређења и поријекло ријечи у различитим језицима и говорима.
Управо та неизвјесност допринијела је додатној популарности пјесме, јер је необичан израз постао предмет радозналости.
У самом контексту пјесме, "Кабаба“ није представљена као ријеч из свакодневног језика са устаљеним значењем, већ више као лични знак између двоје људи. Она функционише као договор или шифра која има смисао само за њих, нешто што повезује и означава њихов посебан однос, преноси "Курир".
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"Кабаба нека буде шифра наша, само ти пошаљем у пола ноћи", један је од стихова те нумере, у ком се јасно сугерише да је у питању шифра.
Поједини слушаоци су примијетили да се слични изрази могу пронаћи у различитим културама и језицима, али без јединственог или универзалног тумачења. Због тога се додатно наглашава утисак да значење у овом случају није фиксирано, већ остављено машти и интерпретацији.
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