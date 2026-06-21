Супруга Дарка Лазића открила како се пјевач осјећа након породичне трагедије: ''Није више иста особа''

Аутор:АТВ редакција
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Инфлуенсерка и супруга Дарка Лазића, Катарина Лазић на друштвеним мрежама изузетно је активна и са својим пратиоцима дијели како снимке са тренинга, тако рецепте, али и породичне фотографије, те свака њена објава изазива лавину коментара.
Каћа се у једном периоду тотално повукла са друштвених мрежа и иако преко њих обавља свој посао, није осјетила потребу за истим.
Сцена
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Она је у разговору за Блиц са кнедлом у грлу говорила о тешком периоду кроз који пролази Дарко, али и цијела породица, након губитка његовог брата Драгана.
– Добро сам и држимо се сви. Веома тежак период за све нас и мислим да се никада нећемо опоравити и остаје нам ожиљак за сва времена. Што се тиче коментара да је Дарко наставио да пјева веома брзо, мене то не погађа, можда њега више погађа, ја само не могу да вјерујем да неко може тако нешто да изговори. Дарку је пјевање посао као што је некоме посао да иде у канцеларију и он од пјевања живи и мора да купи хљеб и да ради и њему никако није било лако да запјева, али дјеца му дају снагу. Свјестан је да је остао једино мушко у кући и мислим да му је то дало снагу да настави да ради – искрена је Каћа у разговору за Блиц, а онда открива и како она гледа на његов повратак публици.
– Нисам га никада питала кад ће вратити наступима, пустила сам њега да сам одлучи и када ми је рекао била сам ту само да подржим и ако треба да поразговарам са њим и да му кажем да ако се не осјећа добро, да то и не мора да ради. Он је желио, највише због дјеце и породице и због тог што он зна да Драган не би волио да он престане да пјева – додала је.
Здравље
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Каћа истиче да види промјене на њеном изабранику након овог тешког губитка.
– Није више иста особа и мислим да га је ово доста промијенило. Ово је ожиљак за читав живот и мислим да је промијенио размишљање и поглед на живот. То видим сад и у кући и на сцени, било му је јако тешко да запјева и јако ми је било тешко када сам видјела тај снимак, јер видим да је и њему било јако тешко, али мислим да је добио снагу јер је пјевао за свог брата. Пјевао је боље него икад због свега тога. Тешко ми је и због брата и због Дарка, јако је тешка ситуација и жао ми је што му се несрећа толико дешавало и вољела бих највише да могу да му помогнем, али овдје могу само да будем уз њега, разговарам са њим и загрлим га кад треба. Сад смо више него било кад уз Дарка, вријеме проводимо сви заједно и уз дјецу је много лакше прегурати и преживјети – са кнедлом у грлу прича она.
Велика подршка фолк пјевачу у тешким тренуцима је и бивша супруга Ана Севић, као и њен партнер Данијел.
– Ана Севић и Данијел су били уз Дарка и све нас у тешким тренуцима и Дарку јако прија Данијелово друштво, да разговора са њим и проводи вријеме са њим. Они су одавно планирали одлазак на Хиландар и сад се то реализовало, јер је то била Даркова жеља и онда су се договорили да оду заједно – прича она, а онда се осврнула и на реакције људи да је она та која је све њих спојила.
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– То не сматрам, јер сам само утицала да Дарко буде присутан у животима своје дјеце и тако је он у бољим односима са њиховим мајкама. Данијел воли да се дружи са Дарком и нисам могла сама да утичем на то, као ни на однос Дарка и Ане већ на однос Дарка и Лорене. Они су постали бољи, нису се дружили као сада, али нису ни били у лошим односима – рекла је она.
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