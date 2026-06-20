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Шок пред почетак спектакла: Четири члана жирија не долазе на финале "Звезда Гранда"

Аутор:

АТВ редакција
20.06.2026 21:02

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Шок пред почетак спектакла: Четири члана жирија не долазе на финале "Звезда Гранда"
Фото: Youtube screenshot

Финале "Звезда Гранда" само што није почело, а четири члана стручног жирија вечерас неће присуствовати великом спектаклу.

Са великог финала ће неки од ментора ипак изостати.

Сања Вучић не може да дође на финале због заказаних наступа, а овога пута у финалној вечери се неће појавити ни Драган Којић Кеба, Александар Милић Мили и Дара Бубамара који такође имају обавезе, потврђено је за Блиц.

Снежана Ђуришић ће каснити, али ће стићи до проглашења побједника.

Редослијед наступа у великом финалу:

Иван Толић (ментор Цеца)

Валентина Јовић (ментор Ана Бекута)

Мидхат Кескин (ментор Сања Вучић)

Анита Алексић (ментор Дара Бубамара)

Ади Бегић (ментор Цеца)

Миња Станковић (ментор Мили)

Дамјан Врачар (ментор Сања Вучић)

Милица Миловановић (ментор Снежана Ђуришић)

Ненад Хорват (ментор Ђорђе Давид)

Андреја Стојановић (ментор Снежана Ђуришић)

Бојан Илиевски (ментор Ђорђе Давид)

Мирјана Митрева (ментор Ђорђе Давид)

Лисдиан Абреу де ла Роса (ментор Мили)

Мирсад Дурмиши (ментор Кеба)

Буби Адемов (ментор Цеца)

Мина Мујкић (ментор Снежана Ђуришић)

Менсур Абдијановић (ментор Дара Бубамара)

Анђела Никшић (ментор Ана Бекута)

Саша Стојаковић (ментор Цеца)

Тамара Даниловић (ментор Цеца)

Алмир Мустафић (ментор Кеба)

Елмедина Лаличић (ментор Ана Бекута)

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Како би ваш глас био важећи, потребно је да у поруци пошаљете само редни број опције, односно кандидата, на кратки број намијењен за вашу државу. Пажљиво пратите следећа упутства јер сваки глас може бити пресудан:

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Да би такмичење било регуларно, продукција је издала једно врло важно упозорење за све гласаче. Са једног броја телефона могуће је послати највише 20 порука за сваког кандидата по кругу

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Тагови :

Звезде Гранда

такмичење

Финале

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