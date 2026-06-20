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Прошла кроз страхоте Јасеновца: Умрла Бајагина мајка

Аутор:

АТВ редакција
20.06.2026 20:11

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Момчило Бајагић Бајага, пјевач
Фото: Youtube / Printscreen

Легендарни музичар Момчило Бајагић Бајага данас је на Новом гробљу у Београду испратио своју мајку Јованку Бајагић, која је преминула 16. јуна у 94. години.

Породица, пријатељи и најближи окупили су се како би јој одали посљедњу почаст, док је опијело одржано у поподневним часовима, након чега је услиједила кремација.

Вијест о њеној смрти растужила је бројне пријатеље, колеге и поштоваоце познатог музичара, који су породици Бајагић упутили поруке саучешћа и подршке, пише Телеграф.

Иако је током каријере ријетко говорио о приватном животу, познато је да је породица за Бајагу одувијек представљала највећи ослонац. Његова мајка Јованка била је његова тиха, али снажна подршка кроз живот и каријеру. Мало је познато да је Јованка Бајагић током Другог свјетског рата преживела страхоте логора Јасеновац. О тој болној породичној теми Бајага готово никада није јавно говорио, све до премијере филма "Дара из Јасеновца". Тада је открио да је његова мајка као дјевојчица заједно са члановима породице одведена у логор, док су мушкарци из њихове породице страдали.

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"Моја мајка је живјела у Хрватској када су покупили њу и све чланове њене фамилије и одвели у логор. Сви мушкарци из њене породице су страдали. На који начин је она успјела да се спасе - о тим страхотама не желим и не могу да причам", казао је Бајагић том приликом.

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Тагови :

Момчило Бајагић Бајага

Преминула Бајагина мајка

Пјевач

Јасеновац

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