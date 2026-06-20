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Спектакл у Хјустону: Петарда Холанђана за тежак пораз Швеђана

Аутор:

АТВ редакција
20.06.2026 20:59

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Шведски Виктор Ђокерес шутира лопту грудима током утакмице Групе Ф Свјетског првенства у фудбалу између Холандије и Шведске у Хјустону, у суботу, 20. јуна 2026. године.
Фото: AP Photo/Karen Warren

Фудбалери Холандије тријумфовали су у утакмици другог кола Свјетског првенства против екипе Шведске са 5:1.

Ово је била једна од најбољих утакмица на досадашњем турниру.

Сјајан меч у Хјустону приредиле су селекције Холандије и Шведске. Већ у петом минуту Брајан Броби је на асистенцију Кодија Гакпа довео Холанђане у предност од 1:0, да би исти играч у 17. минуту послије додавања Дензела Дамфриса повећао на 2:0.

Услиједили су напади Швеђана, Виктор Јокереш је имао двије добре прилике, али је голман Барт Вербруген сјајно реаговао и сачувао своју мрежу. Чим се кренуло у другом полувремену Дамфрис је феноменално проиграо Гакпа који је само гурнуо лопту у мрежу за 3:0.

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Крисенсио Самервил је у 54. минуту асистирао Гакпу за његов други гол, те огромно вођство Холанђана од 4:0. Наду Швеђанима вратио је Ентони Еланга голом за 4:1 у 59. минуту, но све касније покушаје Холанђани су заустављали, а тачку на и ставио је Самервил у 89. минуту за убједљивих 5:1.

У посљедњем колу Холандија игра с Тунисом, а Шведска с Јапаном.

/Меридиан.спорт/

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Тагови :

Свјетско првенство 2026

Мундијал 2026

Холандија

Шведска

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