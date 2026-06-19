Америка сигурна, обезбијеђена наредна рунда

Аутор:АТВ редакција
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Фудбалери САД уписали су нову побједу на Свјетском првенству пошто су савладала Аустралију 2:0 у Сијетлу у мечу у којем је домаћин контролисао темпо готово свих 90 минута, док су Кенгури тек у завршници показали знаке живота, али прекасно да угрозе исход.
Американци су од првог судијског звиждука наметнули ритам и практично закључали Аустралију на сопствену половину. Већ у 10. минуту било је јасно у ком правцу иде меч. САД су константно притискале, а Аустралија једва успијевала да пређе центар.
Такав однос снага брзо је резултирао голом. У 11. минуту после оштрог центаршута са леве стране, Камерон Берџес је неспретно реаговао и послао лопту у сопствену мрежу, за рано вођство домаћих и потврду потпуне доминације.
Аустралија није успјела да се опорави ни у наставку првог полувремена. САД је држала посјед, затварала све прилазе голу и константно стварала притисак преко Балогуна, Пепија и Тилмана. Други гол је накратко виђен у 44. минуту када је Алекс Фримен затресао мрежу, али је погодак прво поништен због офсајда, да би након ВАР интервенције погодак ипак био признат.
У наставку меча слика се није значајно промијенила. САД су и даље контролисале игру, док је Аустралија повремено покушавала из контранапада, без конкретне завршнице. Тек у другом дијелу другог полувремена "Кенгури“ су показали нешто агресивнији приступ.
Највећу шансу на мечу Аустралија је пропустила у 84. минуту, када је послије корнера Соутар са пет метара промашио лопту и пропустио прилику да врати неизвјесност у финиш.
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