Logo
Large banner

Америка сигурна, обезбијеђена наредна рунда

Аутор:

АТВ редакција
19.06.2026 23:33

Коментари:

0
Навијачи Америке
Фото: Tanjug/AP Photo/Lindsey Wasson

Фудбалери САД уписали су нову побједу на Свјетском првенству пошто су савладала Аустралију 2:0 у Сијетлу у мечу у којем је домаћин контролисао темпо готово свих 90 минута, док су Кенгури тек у завршници показали знаке живота, али прекасно да угрозе исход.

Американци су од првог судијског звиждука наметнули ритам и практично закључали Аустралију на сопствену половину. Већ у 10. минуту било је јасно у ком правцу иде меч. САД су константно притискале, а Аустралија једва успијевала да пређе центар.

Такав однос снага брзо је резултирао голом. У 11. минуту после оштрог центаршута са леве стране, Камерон Берџес је неспретно реаговао и послао лопту у сопствену мрежу, за рано вођство домаћих и потврду потпуне доминације.

Аустралија није успјела да се опорави ни у наставку првог полувремена. САД је држала посјед, затварала све прилазе голу и константно стварала притисак преко Балогуна, Пепија и Тилмана. Други гол је накратко виђен у 44. минуту када је Алекс Фримен затресао мрежу, али је погодак прво поништен због офсајда, да би након ВАР интервенције погодак ипак био признат.

У наставку меча слика се није значајно промијенила. САД су и даље контролисале игру, док је Аустралија повремено покушавала из контранапада, без конкретне завршнице. Тек у другом дијелу другог полувремена "Кенгури“ су показали нешто агресивнији приступ.

Највећу шансу на мечу Аустралија је пропустила у 84. минуту, када је послије корнера Соутар са пет метара промашио лопту и пропустио прилику да врати неизвјесност у финиш.

(Телеграф)

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Америка

Аустралија

Свјетско првенство 2026

Мундијал 2026

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Туга: Преминуо фудбалер из Приједора повријеђен у тешкој несрећи

Фудбал

Туга: Преминуо фудбалер из Приједора повријеђен у тешкој несрећи

44 мин

0
ФК Борац

Фудбал

Борац објавио цијене карата за први европски меч против Левског

4 ч

0
Колико новца ће зарадити БиХ ако прође групу на Свјетском првенству

Фудбал

Колико новца ће зарадити БиХ ако прође групу на Свјетском првенству

8 ч

0
Нојер свира крај послије Мундијала

Фудбал

Нојер свира крај послије Мундијала

10 ч

0
Small banner

  • Најновије

23

33

Америка сигурна, обезбијеђена наредна рунда

23

25

Туга: Преминуо фудбалер из Приједора повријеђен у тешкој несрећи

22

44

Ивана убила дјецу у кади и запалила стан из освете - откривени језиви детаљи

22

35

Трамп открио за Кубу: Могућа операција по угледу на Венецуелу

22

32

Огласила се Агенција за банкарство Српске о враћању БиХ на сиву листу

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Medium banner