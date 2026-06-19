Ивана убила дјецу у кади и запалила стан из освете - откривени језиви детаљи

Аутор:АТВ редакција
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Суђење Ивани (33) која је сумњичи да је прошле године убила своје двоје дјеце, а потом запалила стан у насељу Ружинов у Братислави, настављено је пред Специјализованим кривичним судом у Пезиноку.
Тужилаштво је терети за тешко убиство с предумишљајем, за које јој прети казна од 25 година затвора до доживотне робије.
Трагедија се догодила 19. августа 2025. године, када су ватрогасци након дојаве о пожару у стану пронашли тијела двогодишњег дјечака Беле и петогодишње дјевојчице Меланије у кади.
Према наводима оптужнице, мајка је дјецу намамила у купатило под изговором да ће се заједно купати. Најприје је покушала да их усмрти тако што је укључени фен за косу ставила у воду, али тај покушај није успио. Након тога је, како тврди тужилаштво, обома држала главе под водом у кади све док нису престали да дају знаке живота.
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Истражиоци наводе да је жена потом планирала да изврши самоубиство заједно са дјецом како би их њен партнер пронашао мртве по повратку с посла. Међутим, према списима предмета, није успјела да се убије ни утапањем, нити покушајем да изазове струјни удар бацивши усисивач у каду. Затим је запалила стан, али је због дима изашла напоље и отишла до оближњег бистроа, где је затражила воду и позвала хитне службе.
Тужилаштво сматра да је мотив злочина била освета партнеру, јер се оптужена наводно плашила да би након развода отац могао да добије старатељство над дјецом.
На посљедњем рочишту свједочила је судски вештак, психијатар Дениса Месарошова, која је изјавила да је код оптужене утврђен рекурентни депресивни поремећај умјереног степена, уз изражене поремећаје личности.
Како је навела, оптужена се у вријеме злочина налазила у стању јаке анксиозности и тешке психичке патње, што је, у комбинацији са постојећом патологијом, довело до смањене способности контроле сопствених поступака. Ипак, вјештачење није довело у питање њену кривичну одговорност.
Суђење ће бити настављено извођењем нових доказа и саслушањем преосталих свједока, преноси Телеграф.рс.
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