"Политика СНСД-а остаје иста и на домаћем и на међународном плану"

Аутор:АТВ редакција
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Предсједник СНСД-а Милорад Додик изјавио је да очекује велику побједу ове партије на предстојећим општим изборима у БиХ и нагласио да се политика неће мијењати ни на домаћем ни на међународном плану.
"Ништа се неће промијенити. /Саво/ Минић и /Жељка/ Цвијановић су моји најближи сарадници и настављамо са истим програмом који смо имали. Очекујемо да ће постићи велику побједу. Ја ћу остати предсједник странке, пошто већина мојих сарадника на свим важним позицијама каже да је моја улога да будем 'предсједник свих предсједника' у Републици Српској и оних који представљају Србе на нивоу БиХ. Дакле, остаћу веома укључен у развој свих аспеката политике и њено провођење", нагласио је Додик у интервјуу за "РИА Новости".
"Заједно са /предсједником Републике Српске Синишом/ Караном, Минићем и Жељком Цвијановић наставићемо да водимо нашу политику", поручио је лидер СНСД-а.
Он је рекао да политика СНСД-а остаје непромијењена, као и Република Српска и њен уставни положај.
Додик је нагласио да је Запад дефинитивно уништио Дејтонски споразум, да он тренутно не постоји, већ да постоје "дејтонска неслагања".
"Ми смо браниоци овог споразума, а ипак смо оптужени да га кршимо. А они који су га потпуно уништили, баш као што уништавају друштвена достигнућа заснована на владавини права и законској држави, представљају се као браниоци онога што су сами уништили", констатовао је Додик.
Он је нагласио да СНСД не прихвата БиХ која је преузела овлашћења која јој не припадају по Уставу и Дејтонском споразуму.
"БиХ може напредовати само када и ако се врати уставном поретку. Тренутно имамо мртав устав и неуставну БиХ коју су створили западњаци, а која не може да функционише", рекао је Додик и додао да је и европски пут одавно упитан, а чланство у НАТО се одбацује.
Он је нагласио да ће СНСД наставити ту политику и остаће посвећен и важан партнер Руске Федерације.
Лидер СНСД-а је наглаасио да желе Русији побједу и да се сукоб са Украјином заврши руском побједом.
"У вријеме када је цијела Европа покушавала да своју политику заснива на русофобији, ми смо остали једини искрен и важан пријатељ Русије у овом дијелу свијета. Сви у СНСД-у наставићемо ову политику и у будућности", поручио је Додик.
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