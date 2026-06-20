Јелисавета вратила дјевојачко презиме: Потврдила развод од Милоша Теодосића

Аутор:АТВ редакција
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Глумица Јелисавета Орашанин и кошаркаш Милош Теодосић су се наводно развели.
О теми развода се нико од њих двоје није оглашавао, а глумица је сада са свог Инстаграм профила избрисала презиме Теодосић које је стајало уз њено Орашанин.
Наиме, Јелисавета је на свом Инстаграму била потписана као Јелисавета Орашанин Теодосић, а сада јој у опису профила стоји само дјевојачко презиме.
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Она је наводно након развода од Теодосића започела вези са колегом Павлом Менсуром, који је 11 година млађи од ње.
- Јелисавета Орашанин и Менсур се више не крију, сви из њихових кругова знају да су заједно. Прије неки дан су искористили лијепо вријеме и загрљени шетали у Земуну. Држали су се за руке, смијали и нису марили за то да ли ће их неко препознати или усликати – открио је извор за Блиц.
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